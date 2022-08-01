Полицейские устанавливают пострадавших от действий вора и мошенника в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде 32-летнего местного жителя, причастного к хищению велосипедов, автомобилей, а также продаже чужих гаражей. В настоящее время правоохранители устанавливаю круг потерпевших от действий данного гражданина.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность ранее неоднократно судимого нижегородца. Полицейские уже установили 7 эпизодов краж и мошенничеств.

В частности, с весны текущего года подозреваемый похитил два велосипеда, которые он сбывал в ломбарды, а также два отечественных автомобиля, впоследствии сданных в пункты приёма металла. Кроме того, из квартиры своей бывшей сожительницы мужчина похитил строительные инструменты на сумму около 16 тысяч рублей.

Также уголовный розыск установил два факта продажи злоумышленником чужих гаражей. Для этого он использовал подложные расписки, якобы полученные от собственников. Мошенник менял замок на гараже и размещал в интернете объявление о его продаже.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ (кража, мошенничество). В настоящее время мужчина заключён под стражу.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и против собственности. Сейчас полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

ГУ МВД просит нижегородцев, пострадавших от действий данного лица, сообщить об этом в полицию по телефонам 268-61-10, 268-61-11 или по каналу связи 02 (моб. 102).