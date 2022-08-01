Прямая линия с руководителем ГЖИ Нижегородской области пройдёт 12 августа Общество

Прямая линия с руководителем ГЖИ Нижегородской области пройдёт 12 августа

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ЦУР Нижегородской области 12 июля в 13:00 проведёт прямую линию в соцсети "ВКонтакте" Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорем Сербулом.

Тема, которая будет рассмотрена в ходе трансляции: "Содержание многоквартирных домов и придомовых территорий".

Согласно информации, ЦУР отработал более 2000 сообщений из соцсетей, которые касаются содержания МКД и придомовых территорий. Игорь Сербул ответит на основные вопросы, собранные с помощью системы "Инцидент-менеджмент".

Прямой эфир пройдёт на двух площадках: на официальных страницах ЦУР и правительства Нижегородской области.

Зрители трансляции смогут задать свои вопросы в комментариях.

Ранее сообщалось , что в Госжилинспекцию региона с начала года поступило более 22 тысяч обращений о неудовлетворительной работе домоуправляющих компаний. По итогам их рассмотрения было возбуждено 485 административных дел, по результатам рассмотрения которых сумма штрафов составила более 12 млн рублей.

Напомним, информационно-аналитическая система "Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.