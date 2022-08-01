Рабочего ударило током во время земляных работ у здания "Нижполиграфа"

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Рабочего ударило током во время земляных работ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, 12 августа во время земляных работ и укладки кабеля на улице Варварской у здания "Нижполиграфа" одного из рабочих поразило током.Как рассказали очевидцы, на мужчине полностью сгорела одежда.
Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.
Как сообщили в прокуратуре региона, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства и рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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