Рабочего ударило током во время земляных работ у здания "Нижполиграфа" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рабочего ударило током во время земляных работ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 12 августа во время земляных работ и укладки кабеля на улице Варварской у здания "Нижполиграфа" одного из рабочих поразило током.

Как рассказали очевидцы, на мужчине полностью сгорела одежда.

Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщили в прокуратуре региона, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства и рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.