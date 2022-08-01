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Бизнес

Правительство Нижегородской области и Сбер будут сотрудничать в сфере ESG и охраны окружающей среды

12 августа 2022 14:55  [94] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ESG и охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в рамках меморандума будет вестись совместная работа в области экологии и охраны окружающей природной среды, по созданию благоприятных условий для улучшения экологической ситуации в Нижегородской области. Также будет внесен практический вклад в сохранение окружающей среды и сокращение объемов твердых коммунальных отходов.

Параллельно будет вестись работа по повышению экологической культуры и уровня образования жителей, в том числе финансовой и цифровой грамотности. Кроме того, планируется поддерживать практики, направленные на сохранение природных ресурсов, развитие безбумажной культуры труда.

Как рассказал Глеб Никитин, в регионе на принципах ESG реализуется проект создания экотехнопарка, запуск экологической карты. Также запущен проект "Волонтеры ESG", объединяющий органы власти, бизнес и НКО. Разработан первый пакет рекомендаций для ESG-трансформации бизнеса, охватывающий более 6 тысяч предприятий области.

Кроме того, осенью 2022 года в Нижегородской области запланировано проведение межрегионального форума по теме ESG.

Александр Ведяхин отметил, что Сбер финансирует строительство комплекса зеленой металлургии в Выксе и помогает крупнейшим предприятиям Нижегородской области реализовывать "зеленые" стратегии.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и Сбер подписали соглашение о создании межвузовского ИТ-кампуса.

Также нижегородское правительство совместно со Сбербанком и X5 будут реализовывать социальные и бонусные программы "Карты жителя".

СПРАВКА:

ESG – это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social), эффективном корпоративном управлении (governance).

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Теги:
Правительство Нижегородской области Сбербанк Экология
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