Эксперт-мониторинг событий c 5 по 12 августа 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Изощрённая эвтаназия западного мира

Эксперт "Минин – центра", военный эксперт Первого канала и телеканала "Звезда", специалист по армиям стран НАТО, Александр Артамонов считает, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань послужил своеобразным детонатором в той непростой международной ситуации, которая всё ближе продвигает нас к началу полновесной Третьей мировой войны. Причём слово "полновесная" здесь отнюдь не лишнее, так как планетарная "прокси-война" или, иначе, "война по мандату" - уже ведётся.

Нет никаких сомнений, что американцы и их европейские пособники (а скорее всего, один и тот же центр принятия решений, не имеющий никакого отношения к территориальной привязке к Вашингтону или Брюсселю) используют украинцев, поляков, как до этого использовали (и используют) ИГИЛ (организация запрещена в России) для стирания с географической карты неугодных им стран - вчера Сирия, Ирак, ЦАР, Ливия, Иран, а сегодня - Россия, Китай … Удивляться такой логике в эпоху принятия новой доктрины НАТО, утверждённой на Мадридской конференции в июне текущего года, явно не стоит.

Для тех, кто забыл или не знает, о чём, собственно, идёт речь, напомню основные положения этого, без преувеличения, эпохального документа, открывающего новый период новейшей истории. Я бы его назвал временем "тотальной конфронтации", когда стадия Холодной войны покажется всем нам славным прошлым с чёткими правилами договорной игры и "красными линиями", за которые нельзя было заступать.

Итак, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил 19 октября 2021 год на страницах Financial Times с заявлением, что отныне Китай должен быть включён в число целей для НАТО. Он сказал тогда буквально следующее: "Все различия между КНР, Российской Федерацией, АТР и Европой условны. Это одна большая среда безопасности. Надо решать проблему в комплексе".

Следует отметить, что до этого, 25 ноября 2020 года, Столтенберг сделал доклад "НАТО 2030: вместе в новую эру". В нём он заявил, что "Россия и Китай - это 2 головы одного вселенского зла". В том же выступлении прозвучало, что "НАТО - это союз Северной Америки и Европы".

составляют пространства России, Украины (до начала спецоперации), Белоруссии и ЛНР/ДНР. Но не придираясь к деталям, можно утверждать, что и в сути своей программной речи великий манипулятор слукавил, ибо в разработке новой доктрины НАТО приняли участие не только США и европейские государства-члены агрессивного блока, но и Канада, и страны QUAD (район Тихого океана).

Итак, с июня текущего года Россия и Китай вынуждены мириться с наличием в непосредственной близости от своих границ (для России - и на востоке, и на западе) агрессивно настроенного блока, который не декларирует открыто своих целей, но в ряде документов называет нас своими врагами и ведёт против нас открытую и тайную подрывную войну. Причём сама Организация Объединённых Наций оказалась уже втянута в конфликт (вспомним выступление Антониу Гутерриша по поводу драмы в Буче - Россию обвинили с высокой трибуны без суда и следствия, окончательно и бесповоротно).

Очевидно, что переход конфронтации с простого дипломатического и военного на энергетический и финансовый уровни доказывает, что конфликт действительно глобальный и иначе, как путём военной конфронтации, не разрешаемый. И тут, соответственно, встаёт вопрос: почему именно в такой ситуации Пелоси позволила себе поездку на Тайвань, на котором не было ни одного высокопоставленного американского дипломата с 1997 года?



Китай и Тайвань



Отметим, что Китай признаётся США единственным законным китайским государством. Соответственно, визит в Тайбэй, с точки зрения самих устоев американской дипломатии в Азии, невозможен, так как для Вашингтона, согласно взятым на себя обязательствам, никакого суверенного государства, кроме КНР, в этом ареале просто не существует.

Правда, Америка периодически декларирует в отношении Тайваня принцип Policyofdeliberateambiguity, что в переводе с английского означает "политика преднамеренной неоднозначности". То есть государства Гоминьдана как такового не существует, но тем не менее, мы, так сказать, заключаем с ним договоры на поставку вооружений (в частности, 66 истребителей BlockIVF-16), имеем с ним коммерческие отношения, но не признаём его дипломатически.

Так что визит Нэнси Пелоси фактически поломал карточный домик двусмысленностей, выстроенный американской дипломатией с 26 ноября 1971 года, когда Китай стал полноправным членом ООН, а Тайвань был вынужден покинуть международную организацию.

Зачем же всё-таки прилетела Пелоси, и чем это всем нам грозит? Если не принимать во внимание желание престарелого политика совершить "красивую эвтаназию" (именно так охарактеризовал её визит известный телевизионный ведущий политического шоу ТВ "Звезда" Николай Матвеев), то, скорее всего, речь идёт о глубоком и, оговоримся, неумном зондаже для проверки собственных убывающих возможностей. Для КНР Тайвань - такая же "красная линия", как для нас Украина. А США показывают, что имеют ещё силы и возможности не считаться ни с какими ограничениями.

27 мая 2014 года замещавший в то время пост президента США Барак Обама выступил перед выпускниками Академии Уэст-Пойнт с краткой речью. Он тогда сказал, в том числе, и следующее:

"Я верю в исключительность Америки всеми фибрами души. Но исключительными нас делает не способность обходить международные нормы и верховенство закона, а наше стремление утверждать их посредством действий. Вопрос не в том, будем ли мы возглавлять (мировое сообщество. - "РГ"), а в том, как мы будем это делать. Наша способность формировать общественное мнение помогла сразу же изолировать Россию".

Эти слова перекликаются со многими другими высказываниями предводителей «богоизбранной Америки», но более всего с высказыванием сенатора Альберта Бевериджа от 1900 г.: "…Бог сделал своим избранным народом американцев, которым Он предназначил вести к возрождению весь мир. Это о нас сказал Господь Бог: "В малом вы были верны, над многими вас поставлю".

То есть США присущи болезненные идеи мессианства в лучших традициях кальвинизма, откуда эта страна, кстати, и черпает свои духовные истоки. Поэтому в области реальной политики мы столкнулись с фанатиками, обуянными идеей собственной исключительности, готовыми за эту идею проливать кровь «менее исключительных и избранных» народов.



В этой связи можно не сомневаться, что визит Пелоси не случайность, а отвечает внутренним установкам американского политического подсознания: никто и ничто не смеет выйти за круг интересов США. Но можно и не сомневаться в готовности Пекина к глобальной конфронтации. Для этого у Китая есть и силы, и возможности в том случае, если будут задеты его интересы.

Мы, как верный союзник Китая в этом регионе, уже поддержали его флот силами своего ВМФ во время обострения в районе архипелага Спратли (Южно-Китайское море). Очевидно, что будем поддерживать и впредь. Фактически визит престарелого политика открыл период враждебных действий в Тихоокеанском регионе, который может закончиться только после присоединения Тайваня к Китаю. Что обязательно и неминуемо произойдёт, как это было в своё время и с Гонконгом.

При этом, США могут пойти на обострение отношений, но, учитывая вьетнамский опыт, на большую войну из-за Тайваня они не решатся.То есть ас ожидают десятилетия "немирья" с периодически вспыхивающими пожарами и медленным сползанием Запада к политическому маразму и старческому бессилию. Это будет опасное и сложное время и продлится оно, скорее всего, ближайшие 30-40 лет.



Региональная тема – Слет молодых лидеров Нижегородской области



Эксперт "Минин – центра", к.и.н., руководитель отдела развития корпоративной культуры Корпоративного университета правительства Нижегородской области Иван Калмыков рассказал о молодежной политике, которая реализуется в регионе. В Павловском муниципальном округе на с 5 по 7 августа прошел молодежный слёт лидеров Нижегородской области. Участие в нем приняли финалисты одноимённого проекта и активные представители молодежи региона. Организаторами которого, являются: Корпоративный университет правительства Нижегородской области, движение "Волонтеры Победы", приложение "МЫ" и правительство Нижегородской области.

Участие в слете приняли финалисты одноимённого проекта и активные представители молодежи региона. Главной целью слета стало формирование и сплочение единого лидерского сообщества Нижегородской области.

На этом месте много лет подряд проходил палаточный лагерь "Сердце Поволжья", объединявший активистов "Молодой Гвардии", членов молодёжных палат и молодежного парламента Нижегородской области, молодых муниципальных депутатов. Коленкор молодёжной политики с тех пор заметно изменился, в кадровом авангарде уверенно держатся волонтёры, городские общественные активисты, молодые ученые и начинающие предприниматели. Они и составили основу упомянутого собрания.

С участниками приехали пообщаться "без галстуков" интересные гости. Сенатор РФ Александр Вайнберг в рамках коммуникационной сессия рассказал молодым лидерам о международной повестке последних месяцев, задачах специальной военной операции на Украине, ответил на вопросы активной молодёжи. Спикерами на слете выступили также начальник департамента управления президента РФ по общественным проектам Геннадий Гурьянов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров.

Центральным мероприятием стала панельная дискуссия "Новые лидеры: вызовы современности" с участием большого количества гостей.Это директор департамента цифровой трансформации Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин, молодые депутаты Роман Пономаренко, Соломон Апоян, сообщество предпринимателей города Павлово и многие другие. Руководитель проекта "Лидеры Нижегородской области", руководитель движения "Волонтеры Победы" в регионе Мария Самоделкина разработала целую программу индивидуального развития лучших участников проекта. Совместные инициативы рождались в буквальном смысле в полях, их плоды мы увидим уже осенью.

Участники слёта проявили большой интерес к образовательной программе, были вовлечены в организацию форума. И Государство может уже опереться на этих молодых людей - волонтёров, активистов, студентов, начинающих предпринимателей. Каждая их полезная инициатива - это вклад в повышение качества жизни нижегородцев.

Резюмирую итоги мероприятия - мы понимаем, что работаем с будущими руководителями и создаем горизонтальные связи через интеллектуальные игры, спорт, творчество. По сути, создается новая элита региона и страны, которая будет прирастать, с помощью новых проектов.

Муниципальная тема – Выделение участка под строительство мечети



Эксперт "Минин – центра", эксперт Духовного управления мусульман по научным вопросам, доктор исторических наук, профессор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Ольга Сенюткина размышляет о предпосылках строительства новой мечети. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 8 августа одобрил выделение участка для строительства здания новой соборной мечети. Этого решения нижегородские мусульмане ждали в течение нескольких лет. Инициировало заявку на выделение участка Духовное управление мусульман региона.

Отмечу, что большое значение для принятия решения о выделении участка земли под строительство новой мечети имела поддержка инициативы ДУМ НО со стороны действующего руководства Нижегородского региона, которое уделяет постоянное внимание развитию традиционных религиозных объединений области, подчеркивает, что их деятельность напоминает о богатстве истории, обычаев и культуры нашей великой страны.

Новую мечеть планируют возвести на улице Марата в Канавинском районе неподалеку от Московского вокзала. Площадь выделенной территории составляет 6 187 кв. м. Ожидается, что на строительство мечети уйдет около пяти лет и будет потрачено примерно 750 миллионов рублей. Для нас важно и то, что архитектурный совет Нижнего Новгорода очень внимательно отнесся к проекту здания, отметив ряд недочетов и отправив его на доработку с целью добавления в проект больше элементов традиционной мусульманской культуры.

Строительство новой мечети задумано в Канавинском районе города Нижнего Новгорода неслучайно. Именно здесь в течение длительного времени действовала Нижегородская Ярмарочная мечеть, первая мечеть в рамках современной черты города. История этой мечети тесно связана со знаменитым торжищем всероссийского и международного уровня – Нижегородской ярмаркой. Каменное здание мечети было возведено в 1827 году и просуществовало в хорошем состоянии до 1911 года.

В отличие от других мечетей региона, которые были созданы в селах юго-востока Нижегородского края и начали свое существование как зарегистрированные еще с рубежа XVIII-XIX веков, Нижегородская ярмарочная мечеть являлась центром притяжения не только российских, но и зарубежных мусульман. В ней звучали молитвы, о процветании Российского государства во здравие властителей и всех защитников Отечества. В настоящее время, во время проведения специальной военной операции, мы видим, сколько героев дали мусульманские народы России, и восстановление храма на историческом месте – можно назвать и восстановлением исторической справедливости и констатацией заслуг народов, проповедующих традиционный ислам.

В мусульманском обществе сохранялась традиция служения, которая была заложена у нижегородских татар еще на рубеже XV-XVI веков с начала формирования Российского полиэтничного и многоконфессионального государства. Потомкам служилых татар было трудно принять, что советская власть в 1930-х годах не стала восстанавливать обветшавшее здание Ярмарочной мечети, а приняла решение о его сломе. И долгие годы в сознании нижегородских мусульман сохранялась мечта о восстановлении исторической справедливости, вера в то, что Ярмарочная мечеть возродится. Сегодня эта мечта начинает обретать реальные контуры.