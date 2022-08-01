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Общество

Благоустройство площади Жукова в Нижнем Новгороде завершено

12 августа 2022 18:34  [66] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутаты "Единой России" и представители администрации Нижнего Новгорода в рамках контроля реализации народной программы проверили объекты благоустройства, на которых завершены работы.  

Знаковое место для жителей Приокского района – площадь Жукова – обновили в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Стоимость работ – более 25 млн рублей.  

"Площадь Жукова – это значимое и памятное место приокчан. Жители активно за нее голосовали, участвовали в обсуждении проекта. Проведены масштабные работы – уложили брусчатку, заменили гранит на мемориальном комплексе, оборудовали освещение, установили лавочки, урны, провели озеленение. Важно, что при  благоустройстве площади сохранена ее строгая "военная" форма – дань памяти великому подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны, памяти о героическом маршале Георгии Жукове", - отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.  

Также уже проведено благоустройство сквера перед администрацией Приокского района. Здесь рядом расположено много многоквартирных домов, и жители просили обустроить уютную тихую зону отдыха. На территории выложили брусчатку, оборудовали освещение, поставили скамейки, высадили деревья и кустарники.  

Всего в Приокском районе в этом году в рамках программы ФКГС благоустроят пять общественных пространств.  

Первая в этом году обновленная территория открылась в мае в Сормовском районе – так рано в Нижнем Новгороде за все время реализации проекта новые пространства еще не сдавали. В настоящее время в городе уже отремонтировали 10 территорий в разных районах города. 

"В нашем городе появляется еще больше новых красивых мест, которые потом становятся у нижегородцев любимыми. Большой популярностью пользуются зоны пляжного отдыха, например, Березовая роща; территории с различными активностями и просто для комфортных прогулок – сквер на ул. Марата, на ул. Днепропетровской, сквер на ул. Культуры; а также просто места для тихого отдыха – сквер на ул. Березовской, скверы Казакова и "Ракета" и другие", - рассказал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. 

В Автозаводском районе "партийный десант" посетил школу №43, на территории которой установили спортивную площадку по губернаторскому проекту "Вам решать!". С инициативой выступили родители учеников и жители домов по улице Плотникова. Современная спортивная зона уже стала местом притяжения – играть в баскетбол и волейбол приходят и дети, и родители. В учебное время здесь будут проходить уроки физкультуры и соревнования.   

Как сообщил глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Нагин, в этом году в рамках проекта "Вам решать!" спортивные площадки разного формата оборудованы в восьми школах района, на эти цели выделено более 24 млн рублей.  

Как отметил депутат Государственной Думы Роман Любарский, благоустройству территорий в народной программе уделено большое внимание.  

"Сквер и площадь Жукова в Приокском районе – объекты, которые жители отмечали как первоочередные для благоустройства при обсуждении народной программы "Единой России" летом прошлого года. Сегодня эти наказы становятся реальностью благодаря программе "Формирование комфортной городской среды". А за счет проекта "Вам решать!" удается делать такие спортивные площадки в школах, скверах, ремонтировать дороги, тротуары. Проект с каждым годом набирает обороты, объем финансирования постоянно растет и сегодня уже превышает 700 млн рублей. Для районов это отличный механизм для решения насущных местных проблем с привлечением областного финансирования. Прекрасно, когда средства направляются на создание именно таких объектов, которые приносят пользу максимальному количеству жителей, становятся центром притяжения для всего микрорайона", - сказал парламентарий.  

Также депутаты посетили школу №77 в Сормовском районе, оценили, как идет подготовка к новому учебному году. Образовательное учреждение поступательно развивается: на территории построена многофункциональная спортивная площадка, отремонтированы спортзал, лаборатории и пищеблок, в рамках нацпроекта организована цифровая образовательная среда, обновляются классы.  

"Партийный десант" – это инструмент, который позволяет на практике увидеть, как реализуется народная программа "Единой России" и на месте во взаимодействии с исполнительной властью и депутатами всех уровней откалибровать и отрегулировать возникающие вопросы. Главное, что реализация народной программы напрямую сказывается на улучшении жизни людей", - отметил по итогам объезда Роман Любарский. 

Напомним, в формировании народной программы "Единой России" приняли участие более 2,5 млн россиян. Более 215 тысяч  предложений внесли жители Нижегородской области. Наибольшее внимание уделено здравоохранению, образованию, городской среде, экономике, культуре, экологии, а также повышению качества жизни на селе. 

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Теги:
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