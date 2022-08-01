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Общество

Белок из Калужского питомника выпустили в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода

13 августа 2022 11:06  [104] Общество
Белок из Калужского питомника выпустили в парке Швейцария Нижнего Новгорода

Белок из Калужского питомника выпустили в парке Швейцария Нижнего Новгорода

Белок из Калужского питомника выпустили в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода.

Теперь еще 15 белок будут жить на воле в обновленном парке "Швейцария". Экологическая акция прошла в Нижнем Новгороде в рамках сотрудничества правительства Нижегородской области и Сбербанка.

Правительство Нижегородской области и Сбербанк 12 августа заключили меморандум о сотрудничестве в сфере ESG и охраны окружающей среды. Подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин и глава региона Глеб Никитин.

Цель меморандума — обеспечить согласованную политику в области экологии, создания благоприятной природной среды и условий для улучшения экологической ситуации, сокращения объёмов бытовых отходов и развития ранее реализованных ESG-проектов.

Как отметил первый зампредседателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, "казалось бы, это небольшое событие — выпустить 15 белок в дикую природу, но, если каждый из нас будет стараться делать какие-то хорошие действия — пусть небольшие, но регулярные, — наш общий мир будет гораздо лучше".

Замглавы региона Андрей Бетин подчеркнул, что такие акции формируют экологическую повестку у жителей и учат беречь природу, создают правильную культуру поведения, в том числе у молодого поколения.

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Теги:
Парки Сотрудничество Экология
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