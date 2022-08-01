Лесной пожар зарегистрирован в Воротынском районе Нижегородской области Происшествия

Лесной пожар зарегистрирован в Воротынском районе Нижегородской области

Лесной пожар зарегистрирован в Воротынском районе Нижегородской области, сообщает на сайте регионального минсельхоза.

По данным на 12 августа за прошедшие сутки на землях лесного фонда зарегистрирован один лесной пожар в Воротынском районе. Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе потушили 44 пожара, которые произошли в лесных массивах. Крупных пожаров на территории Нижегородской области зафиксировано не было и все возгорания были ликвидированы в течение первых суток.

В сообщении говорится, что обстановка с лесными пожарами в регионе сейчас находится на особом контроле из-за установившейся жаркой погоды и редких дождей. На сегодняшний для контроля обстановки в Нижегородской области задействованы современные системы мониторинга "Лесохранитель", а также усилено авиационное и маршрутное патрулирование лесов.

Напомним, что в районах Нижегородской области введены 2, 3, 4 классы пожарной опасности. Посещение лесов ограничено на территории тринадцати муниципальных округов: Краснооктябрьский, Сеченовский, г.о. г. Саров, г.о. Семеновский, Большеболдинский, Варнавинский, Вознесенский, Воскресенский, Краснобаковский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Гагинский муниципальные округа в связи с 4-м классом пожарной опасности.