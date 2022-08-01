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Спорт

500 человек пробежали по Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода в День физкультурника

13 августа 2022 15:57  [76] Спорт

500 человек пробежали по Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода в День физкультурника.

Забег по Чкаловской лестнице дал старт спортивной программе, посвящённой Дню физкультурника в Нижнем Новгороде. В преодолении ступеней нижегородской достопримечательности решили испытать себя 500 человек, сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Очень радостно видеть столько детей, подростков, юношей и девушек! Это говорит о том, что у нас с будущим всё точно в порядке. Спорт дисциплинирует, учит ставить цели и непременно их достигать, и вы с этим, уверен, отлично справляетесь. Желаю удачи и спасибо, что занимаетесь спортом!", - обратился к спортсменам Юрий Шалабаев.

Всего, по его словам, на праздник у катера "Герой" пришли больше тысячи спортсменов.

"Поздравляю профессиональных спортсменов, любителей спорта, болельщиков! Отдельное спасибо ветеранам спорта за ту славную историю, которую вы написали своими победами о горьковском и нижегородском спорте! Не сомневаюсь, что молодое поколение напишет новые страницы нижегородского спорта", - сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, добавив, что на постоянной основе спортом в регионе занимаются почти 14,5 тысяч детей.

Директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков рассказал, что впервые в спортивную программу включили соревнования по уличной атлетике. "Каждый желающий любого уровня спортивной подготовки сегодня мог испытать себя в армрестлинге, сдаче норм ГТО и воркауту. Участниками стали ребята из спортивных школ, профессиональные спортсмены, любители и просто все, кто сделал спорт неотъемлемой частью своей жизни, катаясь не велосипеде, плавая, играя во дворе в футбол", - отметил Антон Ермаков.

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Теги:
Праздники Спорт
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