Международный автопробег на газовских "Победах" прибыл в Нижний Новгород Общество

Фото: vk.com/odna.pobeda

Международный автопробег "Победа в наших сердцах" на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 "Победа" прибыл в Нижний Новгород. Встреча участников прошла в Нижегородском кремле.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, автопробег проводится в рамках проекта "Север для Победы. Каждый для дела мира". Его маршрут стартовал в Югре и пройдёт по территории России и Республики Беларусь. За 25 дней участники автопробега планируют проехать расстояние в 10 000 километров.

Как рассказали организаторы автопробега, перед ними стоит задача взаимодействия с территориями и соотечественниками, которые поддерживают их, помнят и чтят историю. Основная цель проекта – сохранение исторической памяти, памяти советского воина–освободителя. Участники экспедиции посещают памятные места, навещают ветеранов.

В ходе визита в Нижегородскую область гости из Ханты-Мансийского автономного округа совместно с кадетами и юнармейцами возложили цветы к мемориальному комплексу "Вечный огонь", а также посетили главную проходную завода ГАЗ.

Именно на Горьковском автозаводе в период с 1946 по 1958 год выпускались автомобили ГАЗ М-20 "Победа". Всего было произведено 241 497 машин этой марки, включая 14 222 кабриолета и 37 492 такси.

"Когда этот автомобиль вышел с конвейера ГАЗа, многие поверили, что все наладится, ведь после войны, после трагических событий одним кликом невозможно было создать инфраструктуру, а автомобиль стал символом того, что все будет хорошо", отметил руководитель медиаэкспедиции Игорь Илык.

Экспедиция выехала из Ханты-Мансийска 6 августа. Участники уже посетили Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Чувашию.

Из Нижнего Новгорода участники автопробега отправились в Рязань и Брянскую область, откуда поедут уже по белорусской земле и посетят Могилевскую, Витебскую, Минскую области.

Завершится экспедиция 20 августа в Бресте. Там участники посетят солдатские захоронения и братские могилы, почтут память героев Великой Отечественной войны, встретятся с ветеранами и тружениками тыла. Финальной точкой поездки станет деревня Почтовая Глинка, где находится единственный в мире музей вдов Великой Отечественной войны.