Аварийные сараи снесут на улице Матросской в Ленинском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Аварийные сараи снесут на улице Матросской в Ленинском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, после просьб жителей района ветхие строения будут снесены у дома № 5а и 30 по улице Матросской, у дома №16 по улице Гончарова и на улице Дачная, 20.

Как рассказал глава Ленинского района Александр Кулагин, в 2021 году по обращениям жителей были убраны более 250 старых конструкций.

Снос сараев на территории почти в 660 кв. метров планируется завершить к 1 сентября. После сноса подрядчик вывезет мусор и проведет планировку территории, засыпит погреба и разровняет площадки.

Ранее сообщалось, что старые сараи снесут на улице Норвежской в Советском районе.

Также мэрия намерена снести аварийный недострой на Советской площади.