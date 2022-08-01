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Культура и отдых

Фестиваль скоростей "Русские крылья" в Чкаловске посетили около 10 тысяч гостей

15 августа 2022 18:58  [321] Культура и отдых
Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

VIII фестиваль скоростей "Русские крылья" в Чкаловске 13-14 августа посетили около 10 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в этом году фестиваль был посвящен двум знаменательным датам: 870-летию Василёвой слободы (Чкаловск) и 85-летию перелета экипажа В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова, А.В. Белякова по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер (США).

Почетными гостями праздника стали родственники героев, а также актер театра и кино Евгений Дятлов, сыгравший Чкалова в одноименном сериале

"Я считаю, что такой фестиваль, такие встречи необыкновенно важны. Чтобы из поколения в поколение передавалась память о наших предках, сведения о том, какой вклад они внесли в развитие нашей страны", - отметила внучка Валерия Чкалова Анна Чупилкина.

Для участников фестиваля были организованы тематические площадки, посвященные прошлому, настоящему и будущему города, – ремесленная улица, парк отдыха "Дыхание города", областная техническая выставка-фестиваль #PROтехно.

Кульминацией праздника стали показательные выступления пилотажной группы аэродрома "Первушино" (Уфа) и традиционный водный марш-парад судов на подводных крыльях АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева". Завершился праздник грандиозным салютом и лазерным шоу.

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Теги:
Фестиваль Чкаловск
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