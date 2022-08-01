Выставка свадебных платьев 1960-2022 годов открылась в Нижегородском Доме бракосочетания Общество

Фото: соцсети Ольги Красновой

В Нижегородском Доме бракосочетания 15 августа состоялось открытие выставки свадебных платьев. Об этом рассказала начальник Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в своих соцсетях.

В частности, на выставке представлены образцы свадебной моды за последние полвека: начиная с 1960-70-х годов - и до современных. Причём все наряды принадлежат жительницам Нижнего Новгорода и области.

В рамках презентации выставки её первые гости познакомились с владельцами представленных платьев, узнали историю их нарядов, а также развития свадебной моды за последние 50 лет.

"Менялись времена, менялась мода и сами невесты, меняются они и сейчас. Остается надеяться, что чувства, которые движут молодыми людьми, вступающими в брак, остаются неизменными", - отметила Ольга Краснова.

Ознакомиться с экспозицией можно, посетив экскурсию "Свадебная мода и традиции в Доме счастья и любви". Запись на экскурсию ведётся на сайте Нижегородского Дома бракосочетания.

Напомним, Нижегородский Дом бракосочетания (ул. Малая Покровская, д. 9) - одно из старейших учреждений для молодожёнов в стране. Оно располагается в историческом центре Нижнего Новгорода в старинном особняке купца Иконникова (начало ХХ в.).