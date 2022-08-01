Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
16 августа 2022 18:52  [268] Проект IT-кампуса представлен экспертам в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 18:26  [190] Около 19 км дорог отремонтируют в Дивеевском районе в 2022 году по нацпроекту БКД
16 августа 2022 17:34  [236] Летняя ИТ-академия "Неймарк" открылась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 17:18  [208] Девять нижегородских проектов в сфере креативных индустрий получат более 24,5 млн рублей грантовой поддержки
16 августа 2022 17:07  [251] Новый соседский центр открылся на улице Пермякова в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:58  [296] Закладка Святых врат Благовещенского мужского монастыря состоялась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:49  [261] Продажу алкоголя ограничат на площадках празднования Дня города в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:44  [171] Велопробег "Дорога Минина" пройдет в Нижегородской области 4 сентября
16 августа 2022 16:27  [137] Законопроекты о праве волонтеров на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с нее внесены в Госдуму
16 августа 2022 15:53  [159] Несанкционированную свалку отходов обнаружили в Козинском лесничестве
Общество

Выставка свадебных платьев 1960-2022 годов открылась в Нижегородском Доме бракосочетания

16 августа 2022 09:30  [200] Общество

Фото: соцсети Ольги Красновой

В Нижегородском Доме бракосочетания 15 августа состоялось открытие выставки свадебных платьев. Об этом рассказала начальник Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в своих соцсетях.

В частности, на выставке представлены образцы свадебной моды за последние полвека: начиная с 1960-70-х годов - и до современных. Причём все наряды принадлежат жительницам Нижнего Новгорода и области.

В рамках презентации выставки её первые гости познакомились с владельцами представленных платьев, узнали историю их нарядов, а также развития свадебной моды за последние 50 лет.

"Менялись времена, менялась мода и сами невесты, меняются они и сейчас. Остается надеяться, что чувства, которые движут молодыми людьми, вступающими в брак, остаются неизменными", - отметила Ольга Краснова.

Ознакомиться с экспозицией можно, посетив экскурсию "Свадебная мода и традиции в Доме счастья и любви". Запись на экскурсию ведётся на сайте Нижегородского Дома бракосочетания.

Напомним, Нижегородский Дом бракосочетания (ул. Малая Покровская, д. 9) - одно из старейших учреждений для молодожёнов в стране. Оно располагается в историческом центре Нижнего Новгорода в старинном особняке купца Иконникова (начало ХХ в.).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка ЗАГС Мода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph