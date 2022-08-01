Молодая женщина погибла во время пожара в Автозаводском районе 16 августа

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Утром 16 августа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошёл пожар, в результате которого погибла 29-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на пр. Молодёжном поступило в 7:31. Горела квартира на первом этаже дома №44.
Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 "БИС". Из дома было эвакуировано 20 человек, в том числе 4 ребёнка.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в 7:58 пожар был ликвидирован на площади 2 кв.м.
В результате пожара погибла женщина.
В настоящее время устанавливается причина случившегося.
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