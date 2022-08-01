"Росгосстрах" в Нижнем Новгороде лидирует на рынке розничного страхования региона Бизнес

По итогам первого полугодия 2022 года Нижегородский филиал "Росгосстраха" упрочил свои позиции на региональном рынке страхования: сборы филиала за этот период превысили 1 млрд рублей, выплаты составили более 510 млн рублей. При этом филиал старейшей российской страховой компании — безоговорочный лидер на рынке розничного страхования в регионе.

Как рассказала директор Нижегородского филиала "Росгосстраха" Вера Ранчинская, самые востребованные страховые услуги в регионе — страхование имущественных рисков граждан: сборы компании в этом сегменте в Нижегородской области составили более 310 млн рублей. При этом с января по июнь "Росгосстрах" урегулировал 440 страховых случаев, связанных с ущербом имущества земляков. При этом самые крупные выплаты были из-за пожаров. Так, почти 3,8 млн рублей "Росгосстрах" выплатил владельцу дома в Арзамасе, более 3,1 млн рублей — собственнику жилья в Ветлужском районе. В обоих случаях причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

"Росгосстрах" занимает на региональном рынке первую позицию в сегменте страхования жилья и имущества граждан, тем самым подтверждая свое лидерство в одном из самых народных и массовых видов страхования, — говорит Вера Ранчинская. — Также мы отмечаем рост спроса на страхование жизни и здоровья нижегородцев, особенно детей. И это понятно: лето — период активного отдыха, но, к сожалению, детская активность сопровождается и повышенным травматизмом. Полученные по страховке деньги наверняка пригодятся родителям для полноценной реабилитации их ребенка".

Директор Нижегородского филиала отметила, что в первом полугодии традиционно активно проявил себя исторический для "Росгосстраха" агентский канал, на который пришлось порядка половины страховых сборов компании в регионе. Хорошие темпы роста продемонстрировал корпоративный и партнерский канал — как по количеству заключенных договоров, так и по сборам.

"Несмотря на сложнейшую экономическую обстановку, в целом "Росгосстрах" в Нижегородской области в первом полугодии смог получить положительный финансовый результат, — говорит Вера Ранчинская. — Таких показателей удалось достичь во многом за счет того, что мы остаемся верны своим ключевым целям, главной из которых остается повышение рентабельности всех подразделений и развитие добровольных видов страхования — жилья и домашнего имущества физических лиц, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев, имущественного страхования и страхования ответственности компаний и предприятий".

В Нижегородской области действует филиал ПАО СК "Росгосстрах", который включает 53 страховых отдела, а также 5 пунктов урегулирования убытков – в Арзамасе, Выксе, Городце, Павлово и Урене.

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2022 года система "Росгосстрах" отметит 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru