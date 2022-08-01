Полицейские задержали грабителей из Сормовского парка Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Полицейские установили и задержали троих подозреваемых в грабеже, совершённом на территории Сормовского парка в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Нижнему Новгороду, 6 августа в отдел полиции №8 обратились две девушки, которые заявили о хищении у них ценных вещей. Инцидент произошёл ночью на территории парка культуры и отдыха Сормовского района. По словам потерпевших, на них и на их знакомых напали неизвестные и в ходе драки похитили золотой браслет и сотовый телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Одна из потерпевших опубликовала данную информацию в соцсетях, сообщив, что "группа неизвестных грабителей нападает на прохожих в Сормовском парке". Эта новость была распространена по пабликам и ряду СМИ.

Но, по данным ведомства, за последние два года на территории Сормовского парка не было зарегистрировано случаев открытого хищения чужого имущества.

В течение пяти дней сотрудники Управления охраны общественного порядка установили личности мужчин, причастных к нападению на заявительниц, и задержали их.

Согласно информации, ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались. При одном из троих задержанных обнаружен похищенный телефон. А вот золотой браслет злоумышленники уже сдали в ломбард.

Выяснилось, что между заявительницами и подозреваемыми произошла словесная перепалка, перешедшая в потасовку, в ходе которой мужчины открыто похитили чужие вещи. В связи с этим, уголовное дело, ранее возбуждённое по статье 158 УК РФ (кража) было переквалифицировано на более тяжкий состав - часть 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Расследование продолжается.

В настоящее время фигуранты уголовного дела проверяются на причастность к совершению иных противоправных деяний на территории Нижнего Новгорода.Пострадавших просят сообщить по телефонам: 268-48-00, 268-48-02 или по каналу связи "02".