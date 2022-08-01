Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Происшествия
16 августа 2022 18:32  [941] Смог накрыл Нижний Новгород из-за двух крупных пожаров в регионе
16 августа 2022 15:05  [265] Склад пиломатериалов загорелся на Бору
16 августа 2022 13:49  [488] Кружащую лодку без водителя задержали на Гребном канале в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 12:30  [230] Обнаруженный в кустах в Советском районе младенец находится в тяжелом состоянии
16 августа 2022 12:21  [326] Полицейские задержали грабителей из Сормовского парка
16 августа 2022 11:20  [444] Новорождённого младенца обнаружили в кустах в Советском районе Нижнего Новгорода
16 августа 2022 09:52  [257] Молодая женщина погибла во время пожара в Автозаводском районе 16 августа
15 августа 2022 14:47  [219] Три человека пострадали после резкого торможения автобуса в Балахне
15 августа 2022 12:34  [314] Пострадавший от удара током у здания "Нижполиграфа" рабочий скончался
15 августа 2022 11:44  [253] Нижегородец расплатился в трёх кафе и аптеке фальшивыми купюрами
Происшествия

Полицейские задержали грабителей из Сормовского парка

16 августа 2022 12:21  [326] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Полицейские установили и задержали троих подозреваемых в грабеже, совершённом на территории Сормовского парка в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Нижнему Новгороду, 6 августа в отдел полиции №8 обратились две девушки, которые заявили о хищении у них ценных вещей. Инцидент произошёл ночью на территории парка культуры и отдыха Сормовского района. По словам потерпевших, на них и на их знакомых напали неизвестные и в ходе драки похитили золотой браслет и сотовый телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Одна из потерпевших опубликовала данную информацию в соцсетях, сообщив, что "группа неизвестных грабителей нападает на прохожих в Сормовском парке". Эта новость была распространена по пабликам и ряду СМИ.

Но, по данным ведомства, за последние два года на территории Сормовского парка не было зарегистрировано случаев открытого хищения чужого имущества.

В течение пяти дней сотрудники Управления охраны общественного порядка установили личности мужчин, причастных к нападению на заявительниц, и задержали их.

Согласно информации, ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались. При одном из троих задержанных обнаружен похищенный телефон. А вот золотой браслет злоумышленники уже сдали в ломбард.

Выяснилось, что между заявительницами и подозреваемыми произошла словесная перепалка, перешедшая в потасовку, в ходе которой мужчины открыто похитили чужие вещи. В связи с этим, уголовное дело, ранее возбуждённое по статье 158 УК РФ (кража) было переквалифицировано на более тяжкий состав - часть 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Расследование продолжается.

В настоящее время фигуранты уголовного дела проверяются на причастность к совершению иных противоправных деяний на территории Нижнего Новгорода.Пострадавших просят сообщить по телефонам: 268-48-00, 268-48-02 или по каналу связи "02".

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Грабеж Сормовский район Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph