Семинар "Педагогическая эстафета" стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке НИРО стартовал семинар "Педагогическая эстафета" для преподавателей общеобразовательных школ. Заявки на участие в семинаре подало более 1000 педагогов со всей области. Об этом сообщили в региональном Минобре.

Согласно информации, мероприятие организовала АНОО "Школа 800". Перед участниками выступят авторы учебно-методических комплексов, методисты издательства "Просвещение", заслуженные деятели образования и науки.

На семинаре будут затронуты важные темы: "Дизайн педагогического мышления современного учителя", "Воспитывающие обучение или обучающее воспитание на уроках литературы", "Обновленные ФГОС", "Новая образовательные реальность: функциональная грамотность на уроках и во внеурочной деятельности" - и другие.

По оценке министра образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольги Петровой, это очень нужный проект, который позволит поделиться опытом и знаниями накануне нового учебного года.

"Благодарю наших педагогов за то, что решили посвятить свое время участию в этом мероприятии. Они точно узнают для себя что-то новое. Спасибо Марку Сартану за эту важную инициативу. Ведь начальная школа - это база, фундамент развития человека", - сказала глава Минздрава.

Как добавил директор "Школы 800" Марк Сартан, участники семинара опровергают неприятный стереотип, будто у учителя есть учебно-методические материалы и больше ему ничего не надо.

"Этот стереотип распространяют те люди, которые пытаются организовать какие-то познавательные для учителей мероприятия, на которые "явка строго обязательна", а потом удивляются, что к ним пришли 15 человек. На самом деле, когда площадка хорошая, идеи правильные, а эксперты достойные, то получается хороший отклик. Приходят учителя, которым что-то нужно, им интересно, они готовы узнавать новое", - подчеркнул Марк Сартан.

Педагогический семинар продлится до 19 августа. Подробная программа размещена в официальном сообществе нижегородского Минобра во "ВКонтакте".