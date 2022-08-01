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Спорт

Почти 8 тысяч человек выйдут на старт "Марафона 800" в Нижнем Новгороде

16 августа 2022 13:02  [208] Спорт
Фото организаторов мероприятия

Фото организаторов мероприятия

Участниками "Марафона 800", который пройдет 21 августа в Нижнем Новгороде, станут около 8 тысяч человек. Об этом сообщают организаторы спортивного мероприятия.

Согласно информации, спортсменам на выбор предложат три дистанции: 3, 10 или 42,2 км.

Маршрут марафона сертифицирован Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Все дистанции охватят главные исторические места Нижнего Новгорода: реки Ока и Волга, живописные набережные и мосты, Нижегородский Кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, фабрику "Маяк", усадьбы купеческих времен и соборы разных веков. Старт и финиш дистанций состоится у стадиона "Нижний Новгород".

Также сообщается, что участниками забега, в том числе, станут известные российские спортсмены, призеры чемпионатов России и международных соревнований.

Нижегородцы и гости города смогут наблюдать за захватывающей спортивной борьбой на фоне главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Трансляция забега также будет идти на странице "Марафона 800" ВКонтакте.  

На дистанциях для всех участников будут организованы пункты питания и освежения, медицинская помощь. Для победителей "Марафона 800"предусмотрен призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 2,4 млн рублей.
 
Ранее сообщалось, что участниками забега "Марафон 800", который состоится в Нижнем Новгороде 21 августа, станут, в том числе, представители правительства Нижегородской области.

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Теги:
Марафон
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