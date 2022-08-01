Кружащую лодку без водителя задержали на Гребном канале в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в акватории Волги сотрудники транспортной полиции обнаружили лодку, которая перемещалась на воде вокруг своей оси. О случившемся рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.



Согласно информации, сообщение о происшествии на воде в районе Гребного канала поступило в дежурную часть Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. На место выехали сотрудники линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода.

Прибывшие полицейские обнаружили моторную лодку без людей на борту, которая непрерывно двигалась вокруг своей оси. После того, как в баке судна закончился бензин, сотрудники ведомства доставили её к берегу.

Затем был найден и владелец судна - им оказался 48-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он рассказал, что хотел покататься на лодке, но в итоге не справился с управлением и выпрыгнул за борт. Сам мужчина вплавь добрался до берега, а вот лодка осталась без водителя.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Собранные материалы будут направлены в Государственную инспекцию по маломерным судам для принятия решения.

Видео предоставлено пресс-службой УТ МВД России по ПФО