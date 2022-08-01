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Общество

Нижегородские ученые приняли участие в создании новой технологии производства чистого ксенона

16 августа 2022 15:40  [132] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые ННГУ им. Н.И. Лобачевского и РХТУ им. Д.И. Менделеева разработали новую технологию производства чистого ксенона. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского вуза.

Согласно информации, ученые создали высокоэффективные схемы гибридного процесса глубокой очистки ксенона, выделенного из природного газа газогидратной кристаллизацией. Ксенон можно будет получать прямо на месторождениях природного газа. Сейчас он добывается из атмосферного воздуха как побочный продукт металлургических предприятий.

Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории инженерной химии НИИ химии ННГУ Антон Петухов, разработка представляет собой блок с мембранами и газовыми гидратами, установленный в газовой трубе прямо на месторождении природного газа. Он улавливает почти 100% ксенона из газового потока. Далее концентрат подвергается глубокой очистке до уровня 6N и 9N.

"Гибрид мембранного газоразделения и ректификации не только дает нам чистейший ксенон, но и до 30 процентов сокращает время очистки и снижает энергозатраты", – отметил ученый.

В ближайшее время испытания разработки пройдут на месторождении одного из газовых концернов.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ приняли участие в разработке модели квантовой нейросети.

Также напомним, что нижегородские ученые создали перспективные катализаторы для микроэлектроники.

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Теги:
Наука ННГУ Технологии
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