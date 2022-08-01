Несанкционированную свалку отходов обнаружили в Козинском лесничестве Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

На территории Балахнинского муниципального округа, в Козинском лесничестве, в марте текущего года была выявлена несанкционированная свалка, а также зафиксировано горение отходов. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

Как уточнили в ведомстве, по данному факту поступила жалоба от неравнодушных жителей, и в ходе выезда на место информация подтвердилась.

Согласно информации, на закрытой территории полигона промышленных отходов бывшего ПО "Корунд" были обнаружены навалы строительного мусора, ТКО, отходы от сноса деревянных строений. На отдельных участках было выявлено тление и открытое горение мусора.

В июле на указанной территории были зафиксированы следы активного движения грузового транспорта. Новые навалы мусора были распределены по территории и присыпаны песком.

Инспекторы Росприроднадзора выяснили, что собственником земельного участка в настоящее время является администрация Балахнинского муниципального округа. Именно она обязана следить за его состоянием и воздействием на окружающую среду, а также проводить работы по восстановлению нарушенных земель. Но вместо этого на полигоне образовалась несанкционированная свалка.

В связи с этим в адрес администрации муниципалитета направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных природоохранных норм и требований, которое предписывает обеспечить соблюдение всех экологических норм. На принятие мер у администрации есть два месяца, уточнили в природоохранном ведомстве.

Напомним, свалку химических отходов обнаружили в лесополосе недалеко от трассы М-7 "Волга" в районе посёлка Пыра Нижегородской области.