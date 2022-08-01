Девять нижегородских проектов в сфере креативных индустрий получат более 24,5 млн рублей грантовой поддержки Общество

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области подведены итоги первого этапа грантовой программы "Команда креативных практик". Об этом рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Напомним, грантовый конкурс в рамках проекта "Команда креативных практик", который реализует АНО "Центр 800", стартовал в мае. Участвовать в программе могли как компании, так и простые нижегородцы.

Сообщалось, что каждый проект должен иметь экономический, социальный и просветительский эффект. И только при соответствии всем трём критериям инициативы смогут рассчитывать на поддержку.

Заявки принимались по пяти ключевым направлениям: архитектура и дизайн, туризм, просвещение, гастрономия, культура и искусство. Максимальная сумма гранта для юридических лиц составит 4 млн рублей, для жителей – 200 тысяч рублей.

5 августа приём заявок на участие в грантовой программе завершился. Все идеи, поданные на портал, прошли премодерацию, а затем были представлены экспертам и рабочей группе.

В итоге рабочие группы рассмотрели 69 проектов в сфере креативных индустрий. Как отметил Олег Беркович, больше всего инициатив на конкурс поступило по направлению "Культура и искусство".

В рамках первой волны конкурса на доработку отправлено 13 проектов. Девять инициатив получат грантовую поддержку на общую сумму свыше 24,5 млн рублей.

В частности, эксперты рекомендовали поддержать следующие проекты:

"Бесприданница. Покаяние" : команда Центра театрального мастерства совместно с Dreamlaser создаст кросс-жанровый спектакль по пьесе Островского в Губернаторском саду;

: команда Центра театрального мастерства совместно с Dreamlaser создаст кросс-жанровый спектакль по пьесе Островского в Губернаторском саду; "Студия "Тихая" : создание центра современного искусства "нового типа", где художники встречаются и взаимодействуют напрямую с аудиторией - через выставки, экскурсии, мастер-классы и лекции, рассказывающие об истории и культуре региона;

: создание центра современного искусства "нового типа", где художники встречаются и взаимодействуют напрямую с аудиторией - через выставки, экскурсии, мастер-классы и лекции, рассказывающие об истории и культуре региона; " СУПЕРгид 52" : создание дистанционного курса профессиональной переподготовки для экскурсоводов Нижегородской области;

: создание дистанционного курса профессиональной переподготовки для экскурсоводов Нижегородской области; "ТИМА — граффити, инструмент борьбы с пропагандой наркотиков" : проект направлен на борьбу с рекламой наркотиков на фасадах домов; в рамках проекта предполагается привлечение к участию в проекте нижегородцев и гостей города, которые нанесут поверх рекламы пиксельные изображения с помощью простых трафаретов;

: проект направлен на борьбу с рекламой наркотиков на фасадах домов; в рамках проекта предполагается привлечение к участию в проекте нижегородцев и гостей города, которые нанесут поверх рекламы пиксельные изображения с помощью простых трафаретов; "Сказки Просвещенца" : на здания в квартале Красный Просвещенец планируется нанести изображения, рассказывающие об истории квартала и его жителях, а также проводить здесь экскурсии;

: на здания в квартале Красный Просвещенец планируется нанести изображения, рассказывающие об истории квартала и его жителях, а также проводить здесь экскурсии; "Фестиваль "Наследие. Грани традиции" : проект посвящён народной музыке в синтезе с другими направлениями музыкального искусства (академического и популярного); концерты нижегородских артистов и коллективов пройдут в Нижнем Новгороде, Павлове, Арзамасе, Кстове и Выксе;

: проект посвящён народной музыке в синтезе с другими направлениями музыкального искусства (академического и популярного); концерты нижегородских артистов и коллективов пройдут в Нижнем Новгороде, Павлове, Арзамасе, Кстове и Выксе; создание "Нетеатра на Покровке" : на ул. Большой Покровской появится новая театральная площадка с уникальным репертуаром;

: на ул. Большой Покровской появится новая театральная площадка с уникальным репертуаром; в пространстве ЦЕХ пройдут две масштабные мультимедийные выставки от ведущих российских художников;

пройдут от ведущих российских художников; культурно-образовательный центр "Терминал": формирование выставочного пространства, лекционного зала, а также создание открытых мастерских, где молодые художники будут иметь возможность работать в формате арт-резиденции.

Ранее сообщалось, что в 2022 году общий объём поддержки проектов в сфере креативных индустрий составит 50 млн рублей.