Девять нижегородских проектов в сфере креативных индустрий получат более 24,5 млн рублей грантовой поддержки

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва
В Нижегородской области подведены итоги первого этапа грантовой программы "Команда креативных практик". Об этом рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Напомним, грантовый конкурс в рамках проекта "Команда креативных практик", который реализует АНО "Центр 800", стартовал в мае. Участвовать в программе могли как компании, так и простые нижегородцы.
Сообщалось, что каждый проект должен иметь экономический, социальный и просветительский эффект. И только при соответствии всем трём критериям инициативы смогут рассчитывать на поддержку.
Заявки принимались по пяти ключевым направлениям: архитектура и дизайн, туризм, просвещение, гастрономия, культура и искусство. Максимальная сумма гранта для юридических лиц составит 4 млн рублей, для жителей – 200 тысяч рублей.
5 августа приём заявок на участие в грантовой программе завершился. Все идеи, поданные на портал, прошли премодерацию, а затем были представлены экспертам и рабочей группе.
В итоге рабочие группы рассмотрели 69 проектов в сфере креативных индустрий. Как отметил Олег Беркович, больше всего инициатив на конкурс поступило по направлению "Культура и искусство".
В рамках первой волны конкурса на доработку отправлено 13 проектов. Девять инициатив получат грантовую поддержку на общую сумму свыше 24,5 млн рублей.
В частности, эксперты рекомендовали поддержать следующие проекты:
- "Бесприданница. Покаяние": команда Центра театрального мастерства совместно с Dreamlaser создаст кросс-жанровый спектакль по пьесе Островского в Губернаторском саду;
- "Студия "Тихая": создание центра современного искусства "нового типа", где художники встречаются и взаимодействуют напрямую с аудиторией - через выставки, экскурсии, мастер-классы и лекции, рассказывающие об истории и культуре региона;
- "СУПЕРгид 52": создание дистанционного курса профессиональной переподготовки для экскурсоводов Нижегородской области;
- "ТИМА — граффити, инструмент борьбы с пропагандой наркотиков": проект направлен на борьбу с рекламой наркотиков на фасадах домов; в рамках проекта предполагается привлечение к участию в проекте нижегородцев и гостей города, которые нанесут поверх рекламы пиксельные изображения с помощью простых трафаретов;
- "Сказки Просвещенца": на здания в квартале Красный Просвещенец планируется нанести изображения, рассказывающие об истории квартала и его жителях, а также проводить здесь экскурсии;
- "Фестиваль "Наследие. Грани традиции": проект посвящён народной музыке в синтезе с другими направлениями музыкального искусства (академического и популярного); концерты нижегородских артистов и коллективов пройдут в Нижнем Новгороде, Павлове, Арзамасе, Кстове и Выксе;
- создание "Нетеатра на Покровке": на ул. Большой Покровской появится новая театральная площадка с уникальным репертуаром;
- в пространстве ЦЕХ пройдут две масштабные мультимедийные выставки от ведущих российских художников;
- культурно-образовательный центр "Терминал": формирование выставочного пространства, лекционного зала, а также создание открытых мастерских, где молодые художники будут иметь возможность работать в формате арт-резиденции.
Ранее сообщалось, что в 2022 году общий объём поддержки проектов в сфере креативных индустрий составит 50 млн рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+