Нижегородская область выполнила требования инвестиционного стандарта Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область соответствует требованиям инвестиционного стандарта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инвестстандарт Нижегородской области оценивали представители "Деловой России", Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей.

По заключению экспертов, в Нижегородской области внедрены все элементы инвестстандарта: обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил. С 2018 года работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям. Для бизнеса доступна удобная инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил предпринимателей за высокую оценку инвестиционных механизмов региона.

"Мы продолжаем совершенствовать инвестмеханизмы как в рамках инвестстандарта, так и дополнительно. В этом году особое внимание уделяем разработке мер поддержки, которые становятся немаловажным фактором, когда инвестор выбирает место реализации проекта. Еще одно важное направление – сокращение сроков получения инвесторами разрешительной документации", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что Нижегородская область в 2021 году вошла в число пилотных субъектов по внедрению нового инвестиционного стандарта.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров по состоянию регуляторной среды для инвесторов по итогам 2021 года.