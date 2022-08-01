Нижегородская область выполнила требования инвестиционного стандарта

НИА "Нижний Новгород"
Нижегородская область соответствует требованиям инвестиционного стандарта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Инвестстандарт Нижегородской области оценивали представители "Деловой России", Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей.
По заключению экспертов, в Нижегородской области внедрены все элементы инвестстандарта: обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил. С 2018 года работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям. Для бизнеса доступна удобная инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил предпринимателей за высокую оценку инвестиционных механизмов региона.
"Мы продолжаем совершенствовать инвестмеханизмы как в рамках инвестстандарта, так и дополнительно. В этом году особое внимание уделяем разработке мер поддержки, которые становятся немаловажным фактором, когда инвестор выбирает место реализации проекта. Еще одно важное направление – сокращение сроков получения инвесторами разрешительной документации", - отметил Глеб Никитин.
Напомним, что Нижегородская область в 2021 году вошла в число пилотных субъектов по внедрению нового инвестиционного стандарта.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров по состоянию регуляторной среды для инвесторов по итогам 2021 года.
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