Что такое промышленные полы: виды, особенности, область применения

Промышленные полы – это необходимый элемент коммерческого строения. Применяются в качестве финишного напольного покрытия, поэтому обладают прочностью, соответствуют другим требованиям. Состав, свойства и способ укладки зависит от вида.
Так как промышленный пол является основанием производственного, торгового или складского помещения, к нему выдвигаются требования:
Для торговых помещений, офисов также важен внешний привлекательный вид. При обустройстве промышленных полов учитываются условия эксплуатации в конкретном помещении (температурный режим, уровень влажности, УФ-воздействие, санитарные требования).
Сфера применения не ограничивается промышленностью. Так как промышленные полы могут эксплуатироваться при больших нагрузках, при этом устойчивы ко многим факторам, успешно обустраиваются в разных местах:
В зависимости от состава существуют разные виды промышленных полов. Они отличаются свойствами, способом укладки, прочими особенностями.
Популярность бетона для обустройства промышленных полов обусловлена свойствами материала, его прочностью, стойкостью к высоким и низким температурам, надёжностью. При его применении не требуется дополнительный финишный слой. Промышленные бетонные полы способны выдерживать большие нагрузки, поэтому часто применяются на автостоянках, в производственных цехах, на складах.
Основу обычно составляет железобетон. Для армирования используется металлическая арматура. Диаметр подбирается отдельно в зависимости от предполагаемых нагрузок. Может использоваться фиброволокно, самостоятельно или в комплексе с арматурой для повышения прочности.
Устройство промышленных полов проводится поэтапно:
На бетонное основание дополнительно может наноситься краска или другое финишное покрытие.
Особенность наливных полов заключается в прочной глянцевой поверхности, устойчивой к разным факторам воздействия. Они не боятся влаги, а использование пигментов и добавок позволяет легко их задекорировать.
Промышленный наливной пол имеет толщину от 1–2 мм до 5 мм и более. Определяется толщина в зависимости от предстоящих нагрузок. Свойства напрямую зависят от состава:
При производстве этого типа промышленных полов используется специальная технология. Она подразумевает нанесение сухих веществ на залитый бетон. Это может быть высокопрочный портландцемент, модифицирующие добавки, износостойкие наполнители. Могут применяться натуральные или синтетические пигменты для декорирования поверхности.
Топпинг обеспечивает стабилизацию поверхности, предупреждает появление трещин даже при больших нагрузках. Пол приобретает антистатичность и шероховатость. При этом на поверхности не образуется пыль, не требуется обслуживание, обработка красящими составами. И хотя цена топпинг-полов выше, затраты окупаются долговечностью.
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