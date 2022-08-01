Что такое промышленные полы: виды, особенности, область применения

Промышленные полы – это необходимый элемент коммерческого строения. Применяются в качестве финишного напольного покрытия, поэтому обладают прочностью, соответствуют другим требованиям. Состав, свойства и способ укладки зависит от вида.

Основные требования

Так как промышленный пол является основанием производственного, торгового или складского помещения, к нему выдвигаются требования:



высокая прочность, устойчивость к механическим воздействиям, давлению большого веса;



устойчивость к ударным нагрузкам, вибрациям;



возможность эксплуатации при большом диапазоне температур;



повышенная износостойкость;



стойкость к химическим веществам, маслам, кислотам, щелочам;



простота ухода и обслуживания;



наличие эффекта антискольжения.



Для торговых помещений, офисов также важен внешний привлекательный вид. При обустройстве промышленных полов учитываются условия эксплуатации в конкретном помещении (температурный режим, уровень влажности, УФ-воздействие, санитарные требования).

Где используются промышленные полы

Сфера применения не ограничивается промышленностью. Так как промышленные полы могут эксплуатироваться при больших нагрузках, при этом устойчивы ко многим факторам, успешно обустраиваются в разных местах:



складские помещения;



производственные и сборочные цеха;



предприятия химической промышленности;



крытые автостоянки;



станции технического обслуживания;



офисы;



торговые центры и другие места с большим потоком людей;



лаборатории;



объекты сельскохозяйственного назначения (ангары, овощехранилища, инкубаторы);



терминалы аэропортов;



железнодорожные вокзалы;



холодильные камеры и прочие помещения.



Основные виды

В зависимости от состава существуют разные виды промышленных полов. Они отличаются свойствами, способом укладки, прочими особенностями.

Бетонные полы

Популярность бетона для обустройства промышленных полов обусловлена свойствами материала, его прочностью, стойкостью к высоким и низким температурам, надёжностью. При его применении не требуется дополнительный финишный слой. Промышленные бетонные полы способны выдерживать большие нагрузки, поэтому часто применяются на автостоянках, в производственных цехах, на складах.

Основу обычно составляет железобетон. Для армирования используется металлическая арматура. Диаметр подбирается отдельно в зависимости от предполагаемых нагрузок. Может использоваться фиброволокно, самостоятельно или в комплексе с арматурой для повышения прочности.

Устройство промышленных полов проводится поэтапно:



Определения высшей точки основания, нанесения разметки при помощи лазерного нивелира.

Удаление пыли, проведение подготовительных работ.

Сборка армирующего каркаса, установка маяков.

Заливка полов бетоном, разравнивание, уплотнение виброрейками или вибратором для устранения воздуха из слоя раствора.



На бетонное основание дополнительно может наноситься краска или другое финишное покрытие.

Наливные полы

Особенность наливных полов заключается в прочной глянцевой поверхности, устойчивой к разным факторам воздействия. Они не боятся влаги, а использование пигментов и добавок позволяет легко их задекорировать.

Промышленный наливной пол имеет толщину от 1–2 мм до 5 мм и более. Определяется толщина в зависимости от предстоящих нагрузок. Свойства напрямую зависят от состава:



Полиуретановые покрытия отличаются повышенной эластичностью, нечувствительны к растрескиванию бетонного основания. Могут применяться при экстремально низких температурах.

Эпоксидный промышленный пол способен выдерживать большие нагрузки, при этом имеет стойкость к химическим веществам.

Эпоксидно-уретановое основание объединяет свойства полиуретановых и эпоксидных полов. Применяются в местах с повышенными нагрузками.

Акриловый наливной пол не боится перепадов температур, может использоваться в неотапливаемых помещениях, при этом не уступает другим видам прочностью и химической инертностью.



Топпинг-полы

При производстве этого типа промышленных полов используется специальная технология. Она подразумевает нанесение сухих веществ на залитый бетон. Это может быть высокопрочный портландцемент, модифицирующие добавки, износостойкие наполнители. Могут применяться натуральные или синтетические пигменты для декорирования поверхности.

Топпинг обеспечивает стабилизацию поверхности, предупреждает появление трещин даже при больших нагрузках. Пол приобретает антистатичность и шероховатость. При этом на поверхности не образуется пыль, не требуется обслуживание, обработка красящими составами. И хотя цена топпинг-полов выше, затраты окупаются долговечностью.

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