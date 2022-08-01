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Ножничные подъемники – низкие эксплуатационные расходы, надежность

17 августа 2022 11:35  [125]

Строительные подъемники – это группа устройств, которые используются для подъема людей, машин и материалов на соответствующую высоту. Они имеют большую платформу, которую можно поднимать вертикально.

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Благодаря множеству применений эти типы подъемников используются не только в строительной отрасли, но и везде, где необходимо выполнять работы на высоте. Ножничный подъемник также можно использовать в автомастерской. Его конструкция позволяет осуществлять подъем автомобилей, ремонт ходовой части и периодический осмотр.

Они используются, например, при уходе за фасадами зданий:


  • мойка;

  • ремонт и реновация;

  • монтаж электроустановок;

  • установка широкоформатной рекламы.

Строительные подъемники ножничного типа бывают с различными техническими параметрами и размерами. Они делятся на:


  • самоходные;

  • несамоходные.

Подъемники, предназначенные для работы внутри помещений, отличаются небольшими габаритами – проблем с их проходом через двери стандартных размеров не возникает. Их неоспоримое преимущество – легкий вес. Благодаря этому они прекрасно подходят для работ, проводимых внутри торговых центров, складов, производственных цехов.

Ножничные подъемники – характеристики

Изготавливаются из высококачественной стали и имеют ножничную систему с электроприводом, которая складывается и раскладывается. Такой подъемник имеет механические упоры и раму безопасности, которая расположена по всему периметру платформы. Работой устройства управляет панель управления.

Основным преимуществом этого типа подъемников является высокая устойчивость, что является чрезвычайно важным фактором при безопасной работе на различно высоте.

Ширина платформ и грузоподъемность машины также варьируются. Широкие платформы на подъемных «ножницах» обеспечивают комфорт для рабочих. Перила являются частью платформы. Рабочая платформа имеет противоскользящее основание, а рядом с ограждениями есть места для крепления страховки.

Электрические ножничные подъемники

Данные устройства популярны благодаря низким эксплуатационным расходам и компактности этого оборудования. Они оснащены аккумуляторами с длительным сроком службы, а простая система управления и малый радиус поворота позволяют легко маневрировать.


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