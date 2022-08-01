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Неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо сотрудницы "Почты России" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Госинспекции труда Нижегородской области.
Согласно информации, 21 июня около 16:00 в ходе конфликта в ОПС 603145 на улице Первоцветная, 8 в Приокском районе 45-летняя сотрудница получила ожог слизистой глаз от примененного перцового баллончика. Повреждение относится к категории тяжелых.
При этом работодатель не сообщил о происшествии в инспекцию труда в установленные сроки, чем нарушил законодательство.
Госинспекцию труда расследует несчастный случай как сокрытый.
Ранее сообщалось, что пять работников "Почты России" пострадали в ДТП в Дивеевском районе.
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