Неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо сотрудницы "Почты России" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо сотрудницы "Почты России" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Госинспекции труда Нижегородской области.

Согласно информации, 21 июня около 16:00 в ходе конфликта в ОПС 603145 на улице Первоцветная, 8 в Приокском районе 45-летняя сотрудница получила ожог слизистой глаз от примененного перцового баллончика. Повреждение относится к категории тяжелых.

При этом работодатель не сообщил о происшествии в инспекцию труда в установленные сроки, чем нарушил законодательство.

Госинспекцию труда расследует несчастный случай как сокрытый.

Ранее сообщалось, что пять работников "Почты России" пострадали в ДТП в Дивеевском районе.