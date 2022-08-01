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Для чего нужна проволока вязальная?

17 августа 2022 16:05  [137]

Оцинкованная проволока вязальная в основном применяется при строительных работах, а также в машиностроении, промышленности и установке ограждений. Из нее изготавливают различные крепления, сверла, гвозди, метизы, парники и теплицы, вольеры, клетки для животных, а также вешалки для одежды и даже дверные ручки. Наиболее привычным видом применения является изготовление сетки-рабицы и сварных панелей сетчатых заборов из металла.

Это проволочный шнур, который выполнен из низкоуглеродистой стали. Для усиления его пластичности он подвергается термообработке, а для повышения антикоррозийных свойств покрывается слоем цинка.

 

Вязальная проволока помогает скреплять между собой всевозможные конструкции и элементы. Нержавеющие гибкие связки продлевают срок службы конструкции, делая ее прочной, гибкой и динамичной. Проволока амортизирует нагрузки, позволяя избежать быстрого разрушения.

 

Особенности проволоки вязальной

 

Проволока вязальная очень гибкая и прочная, при этом она эластичная и достаточно мягкая и не ломается при сгибании. Вязальную проволоку изготавливают двумя методами: светлым и темным отжигом, последний оставляет окалину на проволоке. Также вязальная проволока может отличаться типом(квадратный, шестиугольный, овальный и другие) и диаметром сечения.

 

Что еще нужно знать о вязальной проволоке?

 

Перед тем, как приобретать проволоку, нужно рассчитать ее расход в соответствии с весом и диаметром, так как она продается в бухтах весом от двух до ста килограмм. В среднем, а одно соединение расходуется около 30 сантиметров проволоки вязальной, значит вам нужно посчитать количество соединений и умножить их на 30 сантиметров, так вы получите примерную длину необходимой вам проволоки. Лучше всего приобретать бухту с запасом.

 

Где купить вязальную проволоку?

 

Мы рекомендуем приобрести вязальную проволоку для ограждений напрямую у производителей. Это позволит вам не только получить качественный товар, но и сэкономить средства на перекупщиках. Помните, что все производители дорожат своими клиентами и репутацией, поэтому из отваливают свою продукцию только из высококачественного сырья. Кроме того, все изделия имеют гарантию и необходимые сертификаты, а также соответствуют международным нормам и стандартам качества, а значит прослужат вам долго и без нареканий.

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