Специалисты ГК "Автодор" в рамках строительства трассы М-12 выпустили в Волгу 620 тысяч мальков стерляди Экономика

Суммарно 620 тысяч мальков стерляди выпустили в Чебоксарское водохранилище и реку Волгу на территории Нижегородской области в рамках возмещения возможного ущерба окружающей среде при реализации проектов строительства 1-го, 2-го и 3-го этапов скоростной трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань".

В мероприятии приняли участие специалисты госкомпании "Автодор", представители Росрыболовства и подрядной организации АО "ДСК "Автобан".

Выпуск мальков позволит восполнить популяцию стерляди – рыбы особо ценной породы семейства осетровых, занесенной в Красную книгу России. В свободное плавание отправлены особи весом порядка 3 грамм, готовые к самостоятельной жизни в естественной среде.

Экологическая политика государственной компании "Автодор" направлена на сохранение окружающей среды, а также на полную компенсацию вреда, причиненного природе на стадии строительства и эксплуатации автомагистралей. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе и являются неотъемлемой частью государственных контрактов.

В прошлом месяце в рамках реконструкции дороги М-4 "Дон" с 715-го по 777-й км в Воронежской области госкомпания "Автодор" выпустила 464 105 мальков стерляди в бассейн реки Дон. В июне была выпущена первая партия стерлядок в количестве 44 785 штук в русло Чебоксарского водохранилища Волго-Камского каскада в рамках восполнения водных биологических ресурсов на 4-м этапе трассы М-12.