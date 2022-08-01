Благоустройство стартовало на улице Дьяконова в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство стартовало на улице Дьяконова в Автозаводском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в сквере будет высажено 143 дерева (ели, яблони, лиственницы, черемуха) и 518 кустарников (барбарис, сирень, спирея, дерен, боярышник).

Также будут установлены новое освещение, парковые стулья, лавочки, урны, скамьи на подвесах и парковочные столбики для препятствования заезда автомобилей на территорию сквера.

В настоящее время в сквере ведутся демонтажные работы. Подрядчик устроит 8,7 тыс. кв.м пешеходных тротуаров из брусчатки, 4 тыс. кв.м дорожек из асфальтового покрытия и велодорожки.

Также сообщается, что на Южном шоссе в Автозаводском районе уже на 100% выполнены выполнены работы по установке бортового тротуарного камня, устройству покрытия из брусчатки. До конца недели планируется доставка малых архитектурных форм и оборудования для установки воркаут-площадки.

Напомним, что стоимость благоустройства бульвара на улице Дьяконова оценивается в 71 млн рублей.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году