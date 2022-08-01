Жильцы более 560 квартир в Канавинском районе останутся без холодной воды на весь день 18 августа Общество

Несколько домов в Канавинском районе Нижнего Новгорода будут временно отключены от систем холодного водоснабжения 18 августа. Отключения связаны с плановыми работами на системах ЖКХ. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Согласно информации, холодная вода будет отключена с 10:00 на улице Лесной городок. Отключения коснутся трёх девятиэтажных домов №1, 3 и 3а. Жильцам расположенных в них более 560 квартир придётся терпеть неудобства до 22:00. Им рекомендуется запастись питьевой и, при необходимости, технической водой для бытовых нужд.

Стоит отметить, что в указанных домах расположено несколько магазинов и кафе, которые также могут быть закрыты по техническим причинам.