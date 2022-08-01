"Волжская регата" пройдёт в Нижнем Новгороде 20 августа Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В День города, 20 августа, с 10:00 до 22:00 в акватории Волги напротив Нижне-Волжской набережной состоится "Волжская регата-2022". В масштабном мероприятии примут участие 60 парусных и моторных яхт. Об этом рассказали в АНО "Центр 800".

Откроет регату в 10:00 зрелищный парад парусов, состоящий из 60 яхт, 50 виндсёрферов, вейкбордистов и кайтсёрферов, а также 150 сапбордистов. Парад стартует от Борского моста и проследует по Волге до катера "Герой".

В программе регаты с 12:00 до 18:00 запланированы шоу с участием спортсменов различных водных направлений, катания на яхтах, соревнования.

С 19:00 до 20:00 напротив катера "Герой" состоится вечерняя парусная регата "Силы ветра", а с 21:00 до 22:00 напротив здания Речного вокзала пройдёт парусно-световое шоу "Волжский вальс", в котором примут участие яхты, флайбордисты и гидроциклисты.

В рамках "Волжской регаты-2022" с 13:00 до 18:00 пройдут соревнования среди яхтсменов - профессионалов и любителей - за "Кубок Нижнего Новгорода". Также состоится Открытый чемпионат среди виндсёрферов. Награждение победителей состоится вечером на пл.Минина и Пожарского.

Также 20 августа с 12:00 до 18:00 будут доступны бесплатные часовые прогулки под парусом. Для участия в них обязательна предварительная регистрация, число мест ограничено.

Днём пройдут бесплатные экскурсии на яхтах: "Нижний Новгород на Волге и Оке", "Гений Шухова на Волге и Оке". На них также необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, что первая "Волжская регата" прошла в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Организаторы сообщили, что мероприятие станет ежегодным.