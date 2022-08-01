Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 августа 2022 13:43  [154] Программы ко Дню города подготовили в парках Нижнего Новгорода
18 августа 2022 12:41  [122] Документальный фильм "Посмотри на город" покажут на Нижегородской ярмарке 19 августа
18 августа 2022 12:18  [127] Выживет только "Стая" — премьера экстремальной молодежной драмы состоится в видеосервисах Wink и more.tv
18 августа 2022 10:54  [226] "Волжская регата" пройдёт в Нижнем Новгороде 20 августа
18 августа 2022 08:47  [177] "Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа
17 августа 2022 13:07  [201] ОМК и фонд "ОМК-Участие" представят в России новую картину Эрика Булатова, посвященную Выксе
17 августа 2022 11:05  [256] Опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 19-21 августа
17 августа 2022 10:28  [260] Виктория Дайнеко, группы "Корни", Фабрика" и "СерьГа" выступят в Городце 21 августа
15 августа 2022 18:58  [371] Фестиваль скоростей "Русские крылья" в Чкаловске посетили около 10 тысяч гостей
15 августа 2022 18:32  [631] Форум "Музейные маршруты России" пройдет в Нижегородской области 17-18 августа
Культура и отдых

"Волжская регата" пройдёт в Нижнем Новгороде 20 августа

18 августа 2022 10:54  [226] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В День города, 20 августа, с 10:00 до 22:00 в акватории Волги напротив Нижне-Волжской набережной состоится "Волжская регата-2022". В масштабном мероприятии примут участие 60 парусных и моторных яхт. Об этом рассказали в АНО "Центр 800".

Откроет регату в 10:00 зрелищный парад парусов, состоящий из 60 яхт, 50 виндсёрферов, вейкбордистов и кайтсёрферов, а также 150 сапбордистов. Парад стартует от Борского моста и проследует по Волге до катера "Герой".

В программе регаты с 12:00 до 18:00 запланированы шоу с участием спортсменов различных водных направлений, катания на яхтах, соревнования.

С 19:00 до 20:00 напротив катера "Герой" состоится вечерняя парусная регата "Силы ветра", а с 21:00 до 22:00 напротив здания Речного вокзала пройдёт парусно-световое шоу "Волжский вальс", в котором примут участие яхты, флайбордисты и гидроциклисты.

В рамках "Волжской регаты-2022" с 13:00 до 18:00 пройдут соревнования среди яхтсменов - профессионалов и любителей - за "Кубок Нижнего Новгорода". Также состоится Открытый чемпионат среди виндсёрферов. Награждение победителей состоится вечером на пл.Минина и Пожарского.

Также 20 августа с 12:00 до 18:00 будут доступны бесплатные часовые прогулки под парусом. Для участия в них обязательна предварительная регистрация, число мест ограничено.

Днём пройдут бесплатные экскурсии на яхтах: "Нижний Новгород на Волге и Оке", "Гений Шухова на Волге и Оке". На них также необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, что первая "Волжская регата" прошла в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Организаторы сообщили, что мероприятие станет ежегодным.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водный транспорт Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph