Патриотическая акция "Цветы российского флага" прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото предоставлено пресс-службой Гордумы

НИА "Нижний Новгород"

Молодежная палата при Гордуме Нижнего Новгорода провела акцию "Цвета российского флага". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, патриотическое мероприятие состоялось на набережной Федоровского, в нем приняло участие около 100 человек.

"Нижегородская молодежь выстроилась в число 801 – именно столько лет исполняется Нижнему Новгороду в этом году, над головой участники флешмоба держали российский флаг", –рассказал председатель Молодежной палаты при Гордуме Артем Чагаев.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев подчеркнул, что будущее города напрямую зависит от того, какие идеалы исповедует молодежь.

"Благодаря активной жизненной позиции молодого поколения, Нижний Новгород является местом притяжения и реализации лучших научных, социальных и творческих проектов. Особенно приятно, что инициатором этой патриотической акции стала наша Молодежная палата, для представителей которой важны такие ценности, как единство страны и верность Отчеству", –отметил Олег Лавричев.