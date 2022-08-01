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Рынок какао-порошка: неоднозначная ситуация

18 августа 2022 11:25  [157]

За прошлый год российский рынок какао без сахара и добавок показал определенный спад на 30% и составил 741 тонну. Основное производство сосредоточено в Центральном Федеральном округе – 58%.


Российские производители продукта


Среди российских производителей, следуя анализу рынка какао-порошка в России, стоит отметить следующих:



  1. ООО ЭКОЛАЙН 46.

  2. ООО НАРИН ПРОДУКТ.

  3. ООО ВКУС.

  4. ООО ТРАСТЛЭНД.

  5. ООО КОНДИТЕР.

  6. ООО КАРИНА.

  7. ООО ЭКОЛАЙН.


Импортные поставки продукции


Импорт какао-порошка за 2021 год вырос на 3% и составил 12,7 тысяч тонн. Импорт шоколада и продуктов с содержанием какао вырос на 20% и составил 31,2 тысячу тонн. Какао-масла завезли на 8% меньше или 7,8 тысяч тонн. Какао-бобов завезли на 8% меньше и составил 12,5 тысяч тонн. А какао-пасты завезли на 10% меньше и составил 11,7 тысяч тонн.


Исследование рынка какао по ссылке показало, что основная доля всей поставляемой продукции идет в Россию из Малайзии. Импортные поставки из этой страны только за прошлый год составили порядка 3,5 тысячи тонн, что на 15% больше, чем в 2020 году. В денежном выражении это составило 5,5 миллионов долларов. Импорт из Германии снизился до 2 тысяч тонн или на 25% меньше, чем в 2020 году. Испания экспортировала до 1,8 тысяч тонн, что больше на 13%.


Обзор рынка какао-порошка в РФ по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/321-rynok-kakao-poroshka-v-rossii-tekuschaja-situacija-i-prognoz-2022-2026-gg.html подтверждает, что 97% всего экспорта приходится на шоколад и продукты с содержанием какао. Экспортировано было 53,6 тысяч тонн или на сумму 147,8 миллионов долларов, что на 15% меньше, чем в 2020 году. Основные экспортные потоки шли в Казахстан и Китай. Основные поставки какао-бобов идут из Кот-д-Ивуара. За 2021 год было ввезено 8,8 тысяч тонн продукта, что на 2% больше, чем в 2020 году. Из Эквадора отправлена 1,0 тысяча тонн или на сумму 2,4 миллиона долларов, что на 30% меньше предыдущего года. Поставки из Ганы сократились на 30%, а в денежном выражении составили 1,4 миллиона долларов или 1,0 тысячу тонн. Заметно снизился импорт из Нигерии на 40% или 0,8 тысяч тонн или на 1,9 миллионов долларов.


Какао-пасту поставляет России Гана – до 40% от всех поставок. В 2021 году было завезено на 10% меньше, на сумму 16,5 миллионов долларов (4,7 тысяч тонн). Кот-д-Ивуар поставил 2,7 тысяч тонн, что на 30% меньше, а в денежном эквиваленте – 9,4 миллиона долларов. Украина импортировала 2,6 тысяч тонн, что на 8% меньше, а в деньгах – 8,8 миллионов долларов.


Какао-жир и какао-масло импортируют Индонезия и Малайзия. Из Индонезии импортировано 2 тысячи тонн какао-масла на 1ё2,4 миллиона долларов, что на 30% меньше года предыдущего. Из Малайзии отправили 2,0 тысячи тонны на сумму 11,8 миллионов долларов, что на 20% меньше 2020 года.


Небольшая доля экспорта


В целом экспортные поставки российской продукции осуществляются в более, чем 20 стран. Экспорт в Казахстан увеличился на 24% до 11,0 тысяч тонн, а в Китай – на 19% или до 20,5 миллионов долларов. Также большой объем поставок отправляется на Украину – 20%, в Белоруссию – 11%.


В будущем отрасль продолжит развиваться, так как спрос на кондитерские и хлебобулочные изделия только возрастает. Цены на продукцию также будут расти, хотя бы потому что у России нет собственного сырья для изготовления какао-порошка и продуктов с его содержанием, а перевозки – сейчас дорогое удовольствие.


Источник: https://alto-group.ru/

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