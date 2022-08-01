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Экономика

На 4 этапе строящейся трассы М-12 "Москва - Казань" впервые начали укладку литого асфальтобетона

18 августа 2022 11:40  [164] Экономика

На 4-м этапе трассы М-12 началась первая укладка литого асфальтобетона на пролетном строении искусственного сооружения. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Согласно информации, работы выполняются на путепроводе над проездом для с/х техники и проходом для диких животных, расположенном на 243-м км. 

Доставляется смесь на место производства "кохером" – специальным транспортом, оборудованным котлом-термосом на автомобильном шасси с функциями поддержания заданной температуры и равномерного перемешивания. Далее происходит распределение по всей ширине полотна специальным укладчиком при температуре от 200 до 215 градусов Цельсия.

Важнейшим свойством литого асфальтобетона является его водонепроницаемость, что улучшает гидроизоляцию плиты проезжей части мостовых сооружений. Среди других преимуществ этого типа покрытия – отсутствие необходимости уплотнения катками, высокое сцепление с вышележащими слоями, упругость и эластичность.

Литой асфальтобетон планируется уложить в нижнем слое дорожного полотна на всех искусственных сооружениях 4-го этапа. Этот участок будущей скоростной трассы М-12 проходит по территории Владимирской и Нижегородской областей, от Мурома до Арзамаса.

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Теги:
Автодор
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