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Общество

Глеб Никитин: "Широта души, гостеприимство, умение сплотиться для достижения общей цели – всё это неотъемлемо связано с Нижним"

20 августа 2022 08:49  [81] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил нижегородцам поздравление с Днём города.

"Наш любимый Нижний отмечает свой 801-й день рождения. В прошлом году мы широко встретили восьмисотлетие, по сути, открыв новую страницу в истории города. Нашей задачей было не просто отпраздновать, но создать позитивный задел на будущее, дать отсчёт положительным изменениям.

Было благоустроено много знаковых территорий, построены новые важные объекты, проведено множество ярких мероприятий. Изменения к лучшему отмечают и гости нашего города. Всё больше людей стремится приехать в Нижний Новгород, ознакомиться с историей, открыть его для себя. Сейчас Нижегородская область и столица Приволжья занимают лидирующие позиции в списке самых популярных направлений для поездок", - отметил глава региона.

"Важно сохранить созидательный импульс юбилея и по-прежнему стремиться к изменению города к лучшему. В этом году стартовало строительство новых станций метро, на Стрелке приступили к созданию ледового дворца, ведётся подготовка к строительству ИТ-кампуса, продолжается благоустройство городских территорий. Нижний Новгород живёт и развивается.

Желание достичь большего заложено в самой природе нижегородского характера, в котором отразились лучшие качества нашего народа. Широта души, гостеприимство, умение сплотиться для достижения общей цели – всё это неотъемлемо связано с Нижним, с его историей", - уверен губернатор Нижегородской области.

"У нас впереди ещё много важных задач. Главное, чтобы город двигался только вперед, сохраняя свою уникальность и самобытность. Уверен, что с такими талантливыми и яркими людьми все обязательно получится. Увидев город, узнав его, увидев однажды закат на Стрелке, нельзя не влюбиться в Нижний Новгород.

В этот праздник желаю всем нижегородцам счастья и благополучия. Пусть никогда не иссякает в вас любовь к родному городу, а он всегда отвечает взаимностью!" - написал в своём поздравлении Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин День города Праздники
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