Нижегородскому отделению "Опоры России" исполнилось 20 лет Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" является эффективной площадкой для диалога между бизнесом и властью.

Как рассказала председатель НРО "Опора России" Ирина Садовникова, в нижегородском отделении существует более 10 профильных комитетов по различным сферам бизнеса, а 6 лет назад у организации появилось Бюро по защите прав предпринимателей с сильной командой юристов.

Организация курирует постоянное взаимодействие бизнеса и органов власти. Ее эксперты фиксируют отсутствие системных проблем в проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ), прозрачность и понятность процедуры. Членами "Опоры" проводится порядка шестидесяти процедур ОРВ каждый год.

Исполнительный директор организации Татьяна Железнова подчеркнула, что представители "Опоры России" работают в составе рабочих групп при правительстве Нижегородской области, Общественных советов при контрольно-надзорных органах, Прокуратуре Нижегородской области и других ведомств. НРО "Опора России" тесно сотрудничает с Торгово-промышленной палатой, Российским союзом промышленников и предпринимателей и "Деловой Россией".

Глава Бюро по защите прав предпринимателей регионального отделения "Опоры России" Наталья Пронина рассказала, что чаще всего в организацию поступают вопросы относительно законодательства, которое регламентирует административную деятельность и все, что связано с органами государственной власти.

В ближайшее время региональное отделение "Опоры" планирует заняться образовательной деятельностью, наставничеством.

"Нам иногда становится тревожно, когда молодежь получает гранты на открытие бизнеса. В такой момент им очень необходимы знания о том, как нужно правильно строить бизнес и уметь планировать свои расходы. Это важно еще и со стороны бюджетных систем, чтобы выданные средства имели максимальный КПД", - комментирует решение Ирина Николаевна Садовникова.

В настоящее время в "Опоре России" существует ряд проектов, направленных на объединение предпринимателей: "Бизнес-успех", "Сделано Мамой - сделано в России", "Мама-предприниматель" и "Малый бизнес в большом городе". Дополнительные отделения "Опоры" не так давно отрылись в Сарове, Арзамасе и Выксе, в ближайшее время будут открывать и в других городах области.

СПРАВКА:

Основная цель деятельности Опоры России – содействие консолидации предпринимательского сообщества для участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики.