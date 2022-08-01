Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Бизнес
18 августа 2022 15:32  [66] Банк "Открытие" начал принимать заявки по новой госпрограмме кредитования МСП
18 августа 2022 14:57  [105] Нижегородскому отделению "Опоры России" исполнилось 20 лет
18 августа 2022 14:34  [100] Банк "Открытие" запустил сервис оформления ОСАГО онлайн
18 августа 2022 13:55  [111] Нижегородские аграрии в 2022 году уже приобрели более 600 единиц сельхозтехники
18 августа 2022 12:55  [234] Курс доллара может продолжить снижение – Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ
18 августа 2022 11:27  [204] Нижегородский малый и средний бизнес сможет получить льготные кредиты под 3-4,5% годовых
18 августа 2022 10:26  [324] Около 500 сотрудников нижегородского офиса Intel планируется перевезти в Германию
17 августа 2022 16:47  [206] Семинар по логистике для экспортёров пройдёт в Нижегородской области 26 августа
17 августа 2022 16:02  [205] Банк "Открытие": Почти 90% жителей ПФО сталкивались с финансовыми мошенниками в 2022 году
17 августа 2022 14:27  [236] "Открытие Инвестиции" рассказали о мерах по защите интересов клиентов — владельцев иностранных ценных бумаг
Бизнес

Нижегородскому отделению "Опоры России" исполнилось 20 лет

18 августа 2022 14:57  [105] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" является эффективной площадкой для диалога между бизнесом и властью. 

Как рассказала председатель НРО "Опора России" Ирина Садовникова, в нижегородском отделении существует более 10 профильных комитетов по различным сферам бизнеса, а 6 лет назад у организации появилось Бюро по защите прав предпринимателей с сильной командой юристов. 

Организация курирует постоянное взаимодействие бизнеса и органов власти. Ее эксперты фиксируют отсутствие системных проблем в проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ), прозрачность и понятность процедуры. Членами "Опоры" проводится порядка шестидесяти процедур ОРВ каждый год. 

Исполнительный директор организации Татьяна Железнова подчеркнула, что представители "Опоры России" работают в составе рабочих групп при правительстве Нижегородской области, Общественных советов при контрольно-надзорных органах, Прокуратуре Нижегородской области и других ведомств. НРО "Опора России" тесно сотрудничает с Торгово-промышленной палатой, Российским союзом промышленников и предпринимателей и "Деловой Россией".

Глава Бюро по защите прав предпринимателей  регионального отделения "Опоры России" Наталья Пронина рассказала, что чаще всего в организацию поступают вопросы относительно законодательства, которое регламентирует административную деятельность и все, что связано с органами государственной власти.

В ближайшее время региональное отделение "Опоры" планирует заняться образовательной деятельностью, наставничеством.

"Нам иногда становится тревожно, когда молодежь получает гранты на открытие бизнеса. В такой момент им очень необходимы знания о том, как нужно правильно строить бизнес и уметь планировать свои расходы. Это важно еще и со стороны бюджетных систем, чтобы выданные средства имели максимальный КПД", - комментирует решение Ирина Николаевна Садовникова. 

В настоящее время в "Опоре России" существует ряд проектов, направленных на объединение предпринимателей: "Бизнес-успех", "Сделано Мамой - сделано в России", "Мама-предприниматель" и "Малый бизнес в большом городе". Дополнительные отделения "Опоры" не так давно отрылись в Сарове, Арзамасе и Выксе, в ближайшее время будут открывать и в других городах области. 

СПРАВКА: 

Основная цель деятельности Опоры России – содействие консолидации предпринимательского сообщества для участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph