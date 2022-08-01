Программа ФКГС в Дзержинске на 2022 год завершена на 80% Общество

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Ремонтные работы в центре Дзержинска близятся к завершению. Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, благоустройство в Дзержинске по программе ФКГС на 2022 год выполнено на 80%.

Основные работы в настоящее время ведутся в кварталах по улицам Ватутина и Народной. Кроме того, продолжается благоустройство дворовых территорий.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, работы сейчас продолжаются в 20 дворах из 36 запланированных.

В ближайшее время в городе химиков начнется благоустройство дворов у домов №8а по улице Пушкинской, №7\12 по бульвару Химиков и №3 по бульвару Космонавтов. Там, помимо основного благоустройства, подрядчик по просьбе жителей установит детские площадки.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы в Дзержинске на улице Чапаева выполнены на 70%.