Суррогатное материнство

В нашу современность услуги суррогатной матери являются обычным делом. Клиника "АльтраВита" предлагает данные услуги на выгодных условиях и старается сделать суррогатное материнство простым и понятным. Клиентам гарантируется честность, добрые отношения.

Особенности суррогатного материнства в клинике

Многим женщинам нельзя вынашивать ребенка и рожать по ряду медицинских противопоказаний. Другие же просто не могут забеременеть. Решить эти две проблемы может суррогатное материнство. В клинике таким женщинам предлагаются услуги суррогатных матерей. После получения согласия реализуется программа ЭКО, в ходе которой эмбрион переносится суррогатной матери. Данной программой могут воспользоваться мамы одиночки.

На все услуги заключаются договора, а условия сотрудничества прозрачны без скрытых манипуляций. Клиника делает все, чтобы пребывание в ней суррогатных мам проходило в наиболее комфортных условиях.

Данная репродуктивная технология заключается в том, что вынашивает ребенка и рожает его не биологические родители. Генетически такие женщины не являются матерью, поскольку их ДНК в эмбрионе нет.

Программа начинает работать только после подписания договора между всеми заинтересованными сторонами, а именно:



Отцом, который предоставил свое семя,



Матерью, которая предоставила яйцеклетку,



Женщиной, выступающей в роли суррогата.



Это гарантирует соблюдение прав и свобод каждого из членов программы на законодательном уровне.

В каких случаях применяется ЭКО?

Суррогатное материнство имеет ряд показаний:



Врожденные, приобретенные заболевания, которые привели к удалению матки,



Высокая вероятность выкидыша, которая не лечится,



Наличие патологии позвоночника, из-за которой нельзя вынашивать ребенка,



Разные травмы, по итогу которых беременность не допустима,



Сердечная, почечная, дыхательная недостаточность,



Пороки сердца, диабет, проблемы с почками и подобные сложные заболевания,



Не результативность ЭКО при хорошем материале,



Высокий риск прерывания беременности.



Это лишь некоторые проблемы, при которых суррогатное материнство будет отличным решением проблемы.

Переходите в каталог сайта, выбирайте интересующие услуги и оформляйте заказ. В форме надо указать всю необходимую информацию. При желании, можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами центра по данному вопросу. Они ответят на любые вопросы, помогут в решении проблемы. Не теряйте времени зря. Переходите на сайт, консультируйтесь и записывайтесь на суррогатное материнство, чтобы получить возможность стать родителем и растить столь желанного ребенка.

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