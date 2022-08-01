В нашу современность услуги суррогатной матери являются обычным делом. Клиника "АльтраВита" предлагает данные услуги на выгодных условиях и старается сделать суррогатное материнство простым и понятным. Клиентам гарантируется честность, добрые отношения.
Многим женщинам нельзя вынашивать ребенка и рожать по ряду медицинских противопоказаний. Другие же просто не могут забеременеть. Решить эти две проблемы может суррогатное материнство. В клинике таким женщинам предлагаются услуги суррогатных матерей. После получения согласия реализуется программа ЭКО, в ходе которой эмбрион переносится суррогатной матери. Данной программой могут воспользоваться мамы одиночки.
На все услуги заключаются договора, а условия сотрудничества прозрачны без скрытых манипуляций. Клиника делает все, чтобы пребывание в ней суррогатных мам проходило в наиболее комфортных условиях.
Данная репродуктивная технология заключается в том, что вынашивает ребенка и рожает его не биологические родители. Генетически такие женщины не являются матерью, поскольку их ДНК в эмбрионе нет.
Программа начинает работать только после подписания договора между всеми заинтересованными сторонами, а именно:
Это гарантирует соблюдение прав и свобод каждого из членов программы на законодательном уровне.
Суррогатное материнство имеет ряд показаний:
Это лишь некоторые проблемы, при которых суррогатное материнство будет отличным решением проблемы.
Переходите в каталог сайта, выбирайте интересующие услуги и оформляйте заказ. В форме надо указать всю необходимую информацию. При желании, можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами центра по данному вопросу. Они ответят на любые вопросы, помогут в решении проблемы. Не теряйте времени зря. Переходите на сайт, консультируйтесь и записывайтесь на суррогатное материнство, чтобы получить возможность стать родителем и растить столь желанного ребенка.
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