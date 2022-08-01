Прогноз погоды на август
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Новости партнеров

Суррогатное материнство

18 августа 2022 15:15  [83]

В нашу современность услуги суррогатной матери являются обычным делом. Клиника "АльтраВита" предлагает данные услуги на выгодных условиях и старается сделать суррогатное материнство простым и понятным. Клиентам гарантируется честность, добрые отношения.

Особенности суррогатного материнства в клинике

Многим женщинам нельзя вынашивать ребенка и рожать по ряду медицинских противопоказаний. Другие же просто не могут забеременеть. Решить эти две проблемы может суррогатное материнство. В клинике таким женщинам предлагаются услуги суррогатных матерей. После получения согласия реализуется программа ЭКО, в ходе которой эмбрион переносится суррогатной матери. Данной программой могут воспользоваться мамы одиночки.

На все услуги заключаются договора, а условия сотрудничества прозрачны без скрытых манипуляций. Клиника делает все, чтобы пребывание в ней суррогатных мам проходило в наиболее комфортных условиях.

Данная репродуктивная технология заключается в том, что вынашивает ребенка и рожает его не биологические родители. Генетически такие женщины не являются матерью, поскольку их ДНК в эмбрионе нет.

Программа начинает работать только после подписания договора между всеми заинтересованными сторонами, а именно:


  • Отцом, который предоставил свое семя,

  • Матерью, которая предоставила яйцеклетку,

  • Женщиной, выступающей в роли суррогата.

Это гарантирует соблюдение прав и свобод каждого из членов программы на законодательном уровне.

В каких случаях применяется ЭКО?

Суррогатное материнство имеет ряд показаний:


  • Врожденные, приобретенные заболевания, которые привели к удалению матки,

  • Высокая вероятность выкидыша, которая не лечится,

  • Наличие патологии позвоночника, из-за которой нельзя вынашивать ребенка,

  • Разные травмы, по итогу которых беременность не допустима,

  • Сердечная, почечная, дыхательная недостаточность,

  • Пороки сердца, диабет, проблемы с почками и подобные сложные заболевания,

  • Не результативность ЭКО при хорошем материале,

  • Высокий риск прерывания беременности.

Это лишь некоторые проблемы, при которых суррогатное материнство будет отличным решением проблемы.

Переходите в каталог сайта, выбирайте интересующие услуги и оформляйте заказ. В форме надо указать всю необходимую информацию. При желании, можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами центра по данному вопросу. Они ответят на любые вопросы, помогут в решении проблемы. Не теряйте времени зря. Переходите на сайт, консультируйтесь и записывайтесь на суррогатное материнство, чтобы получить возможность стать родителем и растить столь желанного ребенка.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph