Пожар в двух домах общей площадью 724 кв. м происходит в центре Нижнего Новгорода Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пожар в двух домах общей площадью 724 кв. м происходит в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в нежилом деревянном доме на улице Нижегородской, 7 в Нижегородском районе поступило в 13:55. Пожарные привлекались по номеру 1 БИС.

В 14:56 огонь перешел на соседний жилой многоквартирный дом, в результате чего загорелась его кровля. Погибших и пострадавших нет, 4 жильца были эвакуированы.

Как сообщили очевидцы, пустующий дом подожгли бездомные, которые часто собирались в нем, а огонь перекинулся на жилой ОКН регионального значения "Доходный дом И.И.Гурова".

В 15:07 пожар был локализован на площади 724 кв.м