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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту падения мотодельтоплана в Кстовском районе

19 августа 2022 10:35  [50] Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело возбуждено по факту падения мотодельтоплана в Кстовском районе. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Напомним, 14 августа около 18:45 у деревни Чаглава упал мотодельтаплан Aeros, в котором находилось два человека. 58-летний мужчина и 34-летняя женщина были госпитализированы в ЦРБ Кстово.

Как установило следствие, нелегальный воздушный перевозчик на частном мотодельтаплане совершил жесткую посадку по время дополнительного круга для захода на посадку.

Пилот воздушного транспорта нелегально оказывал платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пассажира.

Предварительные причины происшествия: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 ч.1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следствие продолжается.

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Теги:
Воздухоплавательный спорт Уголовное дело
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