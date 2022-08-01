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Интересные российские сериалы, которые стоит посмотреть

19 августа 2022 11:46  [119]

Многие думали, что период пандемии полностью остановит кинематограф. Но пандемия толкнула режиссеров на новые подвиги, и было создано огромное количество сериалов, которые стоит посмотреть. Посмотреть их можно на Kinoflex.tv.

ТОП-4 российских сериала, которые стоит посмотреть в этом году

Российские сериалы вышли на новый уровень. С каждым годом появляется все больше вариантов, которые действительно заслуживают внимания. Мы не будем перечислять все сериалы и обратим внимание на основные.

1. Модный синдикат

Комедийные сериалы позволяют провести вечер интересно и расслабиться после тяжелого рабочего дня. "Модный синдикат" - сериал, который расскажет о мире высокой моды и провинциальном гламуре. Зрители увидят противостояние и смогут сделать вывод, как нужно одеваться и от каких модных тенденций стоит отказаться.

Много лет назад Кирилл Ланской был знаменит и создавал крутые наряды. Его знали многие и к нему приезжали одеваться знаменитости. Но время идет, и появляются новые люди, которые намного перспективнее.

Кутюрье хочет создать свою коллекцию, но у него нет денег. У модельера появился шанс выпустить свою коллекцию, ведь на пути у него появилась Галина, которая разбрасывается деньгами, но не имеет вкуса.

2. Пищеблок

Сериал снят по роману Алексея Иванова. Этот роман долгое время обсуждался и вызвал бурю эмоций.

Действия сериала переносит зрителя в далекий 1980-й год. В те далекие времена детей отправляли в пионерские лагеря. В округе были вампиры и один паренек это заметил. Мальчик рассказал все вожатому и нашел в его лице союзника.

3. Проект "Анна Николаевна"

Современные сериалы идут в ногу со временем. Фантастические сериалы ничем не уступает зарубежным аналогам. У ученых получилось создать робота-полицейского, который работает на базе андроида. Чтобы опробовать модель, которая называется "Анна Николаевна", в провинциальный городок. Она должна там пройти стажировку.

Девушка-робот будет работать в полиции, и перед этим должна была познакомиться с реальностью. Ей необходимо стать обычным человеком. Но даже уникально разработанный механизм дает сбой.

4. Содержанки

Этот сериал можно посмотреть за один день. Каждая девушка мечтает о красивой жизни и многие отправляются в Москву, чтобы чего-то добиться. Провинциальная художница Даша приехала в столицу и погрузилась в мир столичного гламура. Но это погружение прошло не слишком благополучно и безопасно.

В какой-то момент у девушки погибает подруга. Она была любовницей крупного чиновника, и ее гибель не осталась незамеченной.

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