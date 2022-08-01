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Общество

Всё о счетчиках электроэнергии: установка, обслуживание, замена, поверка

19 августа 2022 11:58  [102] Общество

"ТНС энерго Нижний Новгород" разъясняет, кто устанавливает приборы учета в многоквартирных домах, а кто – в частном жилом секторе.

По закону с июля 2020 года бесплатной установкой, обслуживанием и заменой индивидуальных и общедомовых приборов учета в многоквартирных домах занимается гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе. Таким образом на территории Нижегородской области данные работы выполняет "ТНС энерго Нижний Новгород".

В первую очередь новые приборы учета устанавливают тем клиентам, у которых счетчик выработал свой ресурс, вышел из строя или вовсе отсутствует. С начала 2022 года законом также предусмотрена установка исключительно интеллектуальных приборов учета, которые дистанционно передают показания электроэнергии в ресурсоснабжающую компанию. Кроме этого, "ТНС энерго Нижний Новгород" проводит бесплатную поверку счетчиков.

Задать вопросы по замене, установке и поверке счетчиков в многоквартирных домах региона клиенты могут очно в центрах обслуживания клиентов "ТНС энерго НН", по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 или оставить обращение на сайте https://nn.tns-e.ru/ в разделе "Написать обращение как частный клиент"

Для жителей частного сектора работы по установке, обслуживанию, снятию показаний и замене вышедших из строя индивидуальных приборов учета выполняет сетевая компания.

В связи с тем, что в регионе действуют несколько сетевых компаний, клиентам необходимо обратиться организацию, в чьей зоне ответственности находится их домохозяйство. Список сетевых компаний региона доступен на сайте. Нижегородцы, жилые дома которых находятся в зоне ответственности ПАО "Россети Центр и Приволжье", могут задать дополнительные вопросы по данной теме по телефону: 8-800-220-0-220 или могут обратиться очно по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 и в офисы обслуживания потребителей. Адреса и график работы доступны на официальном сайте: www.mrsk-cp.ru.  

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Теги:
ЖКХ ТНС Энерго
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