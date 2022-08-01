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Общество

Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города Нижнего Новгорода

20 августа 2022 09:32  [47] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города.

По словам главы города, Нижний Новгород – это не только памятники старины.

"Нашему прекрасному древнему городу исполнился 801 год. Вместе с вами мы храним память о его славной истории, стараемся беречь уникальную архитектуру, любуемся неповторимыми ландшафтами и слиянием двух великих рек. 

Нижний Новгород – это не только памятники старины. Сегодня он стал современным мегаполисом, промышленным и бизнес-центром, IT-базой для всей страны. Очень важно, чтобы, развиваясь экономически, наш город становился комфортнее для жителей. Спасибо, что активно помогаете нам в этом. Каждый год сотни тысяч нижегородцев голосуют за объекты для благоустройства, чтобы мы понимали, какие именно парки и скверы нужно привести в порядок в первую очередь. По программе инициативного бюджетирования "Вам решать!" вы подсказываете, где пора отремонтировать проезд, поставить детскую или спортивную площадку.  

Красота наших закатов, благоустроенных парков  и скверов, исторических улиц и набережных известны по всей России, как и фестивали "Столица закатов", "Да, шеф!". К нам в прошлом году приехал почти миллион гостей из других городов, в этом году ожидаем еще больше. Но все изменения, которые происходят в Нижнем Новгороде, делаются, в первую очередь, для вас, дорогие нижегородцы. Давайте любить и беречь наш город. С праздником!", - сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
День города Юрий Шалабаев
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