Автобус сгорел на Центральном шоссе в Кстове 18 августа Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автобус сгорел на Центральном шоссе в Кстове 18 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании поступило 18 августа в 19:31.

В результате пожара выгорел автобус на площади 25 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Предполагаемая причина происшествия - неисправность систем, механизмов и узлов автобуса.

Видео предоставлено НИА "Нижний Новгород" очевидцем.