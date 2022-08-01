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Автобус сгорел на Центральном шоссе в Кстове 18 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о возгорании поступило 18 августа в 19:31.
В результате пожара выгорел автобус на площади 25 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
Предполагаемая причина происшествия - неисправность систем, механизмов и узлов автобуса.
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