Информационные стенды для различных целей и задач

Современные информационные стенды на заказ могут быть изготовлены в различных вариантах и с учетом всех ваших пожеланий. Это могут быть как традиционные информационные носители, так и более необычные. На сайте компании https://stendplus.ru/info_ma.html можно ознакомиться с огромным ассортиментом моделей стендов и информационных досок.

Производство стендов

В комплексную разработку информационной стойки входят: все необходимые материалы, в том числе и по желанию заказчика. Они сочетают в себе преимущества, могут применяться при одностороннем, двустороннем, групповом и многополосном размещении. Компания STENDPLUS.RU является лидером в производстве изделий из акрила.

В их основу заложен принцип и форма "социальной архитектуры".

Это и эргономика, оптимальное соотношение длины, ширины и высоты элементов каркаса, использование пространства в помещениях, которое можно и нужно использовать.

Специалисты компании используют материалы, которые станут основой для создания неповторимого и эксклюзивного стенда.

Располагая рекламным стендом в различных помещениях офиса, вы создадите дополнительные рабочие места, которые будут размещены в наиболее удобных для сотрудников местах. Это позволит создать благоприятную атмосферу и обеспечить высокий уровень коммуникации на работе. В каждом помещении можно разместить свой информационный стенд, чтобы сотрудники всегда были в курсе последних событий. Стоит посетить сайт https://stendplus.ru/info_mel.html и ознакомиться с предложением.

Специалисты фирмы помогут вам подобрать наиболее подходящий цвет стендов, а при необходимости, и проконсультируют вас по всем вопросам, касающимся создания интерьера.

Оригинальные решения для вашей компании

Стенды изготавливают из ПВХ, оргстекла. На информационном стенде можно разместить необходимую информацию: адрес, телефон, часы работы, график работы, схему проезда, планы мероприятий, прайс-листы, и т.д.

Самыми востребованными являются красочные, тематические стенды. Они привлекают внимание посетителей и создают благоприятное впечатление об организации или заведении. С развитием спроса на информационные стенды развивается и рынок. В настоящее время существует огромный выбор стендов. Они различаются по виду, назначению, размерам и типу конструкции.

Информационное стендовое размещение, форматы, цвета, яркость и контрастность, дополнительные украшения стенда – все это оказывает влияние на восприятие информации человеком, как минимум, в 2 раза.

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