Виртуальные концертные залы откроются в Кстове и Сергаче в 2023 году Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Кстове и Сергаче в следующем году в рамках нацпроекта "Культура" появятся виртуальные концертные залы. На оборудование будет направлено 3,5 млн рублей межбюджетных трансфертов. Об этом сообщили в региональном Минкультуры.

Согласно информации, победителями конкурсного отбора на создание ВКЗ в 2023 году в Нижегородской области стали детская музыкальная школа Кстова и межпоселенческая централизованная клубная система Сергача. Там появятся залы на 100 и 260 мест соответственно.

В текущем году для участия в конкурсе на получение трансфертов было подано 211 заявок от 60 регионов. Победителями конкурса признаны 80 учреждений из 47 субъектов РФ.

В настоящее время в Нижегородской области ВКЗ уже работают в Чкаловске, Шахунье, Заволжье, Первомайске, Выксе, Сарове, Навашине и Володарске. В ближайшее время зал откроется и в Арзамасе.

Напомним, в рамках проекта каждый зал оснащается светодиодным экраном, акустической системой, программно-аппаратным комплексом для организации трансляций, цифровым микшерским пультом. Такое оборудование позволяет сохранить высокое качество и чистоту музыки.

"ВКЗ — это колоссальная возможность для жителей районов приобщиться к миру академической музыки и услышать выступления лучших артистов нашей страны", - подчеркнула министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

СПРАВКА:

Всероссийский виртуальный концертный зал – это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи. Проект позволяет расширить доступность академического музыкального искусства для всех граждан РФ.