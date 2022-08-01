НГИАМЗ и НГХМ вошли в федеральный топ-20 музеев, посещаемых по "Пушкинской карте" Культура и отдых

Фото: Минкультуры Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские музеи вошли во всероссийский топ-20 лидеров в рамках реализации проекта "Пушкинская карта". Об этом рассказал руководитель федерального проекта Александр Минаев во время форума "Музейные маршруты России".

В частности, Александр Минаев отметил высокий потенциал региона, достойные результаты и хороший уровень проникновения "Пушкинских карт" в сегмент молодёжи.

Согласно представленному рейтингу, каждое четвёртое учреждение в Нижегородской области, которое продаёт билеты по "Пушкинской карте", – это музей или галерея.

"Достижения у региона неплохие, но всегда есть куда расти, как развиваться, как подключать к проекту новых участников, создавать новые интересные события и привлекать новую аудиторию, находить разнообразные способы сотрудничества с образовательными учреждениями", - заявил руководитель проекта "Пушкинская карта".

Александр Минаев сообщил также, что Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и Нижегородский государственный художественный музей входят в десятку лидеров по реализации проекта среди музеев городов ПФО, а также в 20 ведущих музеев страны по количеству билетов, проданных по "Пушкинской карте".

Как добавили в областном Минкультуры, среди районных музеев лидерами по количеству проданных в рамках проекта билетов являются Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Вознесенский историко-краеведческий музей и Арзамасский историко-художественный музейный комплекс.

СПРАВКА:

"Пушкинскую карту" с номиналом в 5 тысяч рублей могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 февраля 2 тысячи рублей из зачисленной на карту субсидии можно потратить на посещение кинотеатров. Выбрать мероприятия для посещения можно на сайте Культура.РФ. В Нижегородской области к проекту планируется подключить около 220 учреждений культуры.