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Общество

Вячеслав Амосов стал председателем совета нижегородского регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи

20 августа 2022 21:52  [83] Общество
Андрей Гнеушев

Андрей Гнеушев

Фото: Александр Воложанин

Первое заседание координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи состоялось в Пятигорске в центре знаний "Машук" 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, участие в заседании приняли представители федеральных органов исполнительной и законодательной властей, администрации президента Российской Федерации, руководители некоммерческих организаций. Среди них — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, избранный в ходе голосования председателем заседания, и председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по молодежной политике Артем Метелев — секретарь заседания. 

"Организованное сообщество представителей новых поколений в России давно ждали. Его хотели и взрослые, которые еще помнят пионерию, и совсем юные, которые о пионерии знают немного, но имеют стремление к объединению в силу возраста и кипучей энергии", - отметил Сергей Кириенко. 

Председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" Сергей Рязанский предложил создать региональные отделения движения в 85 субъектах Российской Федерации, и эта инициатива была поддержана единогласно.

По итогам заседания, руководители региональных отделений движения были назначены в Москве, Севастополе, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях.

Со стороны Нижегородской области участие в ВКС принял заместитель губернатора Андрей Гнеушев. Он представил Сергею Кириенко и участникам заседания кандидата на пост председателя совета регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи в Нижегородской области. Им стал Вячеслав Амосов.

"Вячеслав Александрович Амосов является лидером нижегородского детского движения, успешно представляет регион на федеральном уровне. Более тридцати лет у нас успешно работает региональная детская общественная организация «Ассоциация детского движения Нижегородской области». Она объединяет свыше 100 тысяч школьников и взрослых, в каждом районе функционируют ее территориальные подразделения. Кстати, Ассоциация детского движения Нижегородской области является одним из учредителей Российского движения детей и молодежи. Мы гордимся тем, что опыт нашего региона востребован", - сказал Андрей Гнеушев.

Важность создания организации подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Считаю, что создание такого масштабного движения, которое объединяет детей и молодежь со всей России, – очень важный проект. Прежде всего, это новые большие возможности для ребят, чтобы реализовать свой потенциал на благо нашей страны. Нижегородцы принимают активное участие во всех ключевых проектах, направленных на развитие и воспитательную работу с детьми и молодежью. У нас функционирует множество организаций в этом направлении. Это и Российское движение школьников, и Юнармия, и конкурсное движение «Большая перемена». Кроме того, с 2021 года Нижегородская область является пилотным регионом по внедрению ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В нижегородских школах работает более 700 старших вожатых, которые являются руководителями детских общественных организаций. Это направление деятельности у нас не прерывалось никогда", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
Дети Молодежь
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