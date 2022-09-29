Нижегородские перевозчики до конца недели должны предложить свои корректировки расписания в час пик и по вечерам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские перевозчики до конца недели должны предложить свои корректировки расписания в час пик и по вечерам. Об этом стало известно в ходе очередного штаба по вопросам работы общественного транспорта.

Согласно информации, предприятия должны предоставить свои предложения о корректировке расписаний и обеспечить в часы пик максимальное количество единиц транспорта на маршрутах.

Как заявил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов, перед перевозчиками стоят 3 задачи: отображение всех автобусов в навигационной системе, максимальный выпуск подвижного состава и голосовое объявление остановок. Если предприятия не выполнят эти условия до конца октября, ЦРТС будет обращаться в суд для лишения перевозчика свидетельств на работу.

Он добавил, что мониторинговые группы периодически фиксируют проезд водителями остановок, а также высадку в неположенных местах.

По словам руководителя кол-центра ЦРТС Татьяны Наугольновой, в сентябре от нижегородцев поступило более 60 обращений, связанных с работой водителей и кондукторов общественного транспорта. Наиболее вопиющими случаями стали высадки детей и людей с ограниченными возможностями.

В течение недели перевозчики должны принять меры по выявленным нарушениям в работе водителей и кондукторов. Также Артем Бафанов попросил поощрить работников, в отношении которых в кол-центр поступили благодарности. Речь идет о водителях троллейбуса №9, автобусов А-1 и А-16, кондуктора автобуса А-26.

Ранее сообщалось, что отображение нижегородских автобусов в навигационной системе улучшилось на 40%.

Также напомним, что Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.