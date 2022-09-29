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Общество

Более 80 педагогов наградили в Нижнем Новгороде ко Дню учителя

03 октября 2022 17:58  [387] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 80 педагогов наградили в Нижнем Новгороде ко Дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, награждали учителей глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и министр образования региона Ольга Петрова.

Так, 44 учителям были награждены Почетными грамотами министерства просвещения РФ, 10 - нагрудными знаками "Почетный работник образования и воспитания РФ", 29 - благодарностями главы города за высокий профессионализм, эффективную работу по обучению и воспитанию детей.

Также учитель начальных классов школы №26 Елена Лисова по итогам детского голосования получила звание "Мой любимый учитель".

"Меняются форматы образования, его содержание. Одно остается неизменным – это высокая миссия учителя, его задача обучить, воспитать порядочного человека, патриота своей страны", - сказал Юрий Шалабаев.

" Образование не может стоять на месте. Мы должны развиваться даже чуть быстрее, чем развивается наше общество, обучая тех, кто будет работать на предприятиях и в организациях нашего любимого Нижнего Новгорода", - добавила Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что почти 30 учителей из Нижегородской области примут участие во Всероссийском форуме классных руководителей.

СПРАВКА:

В муниципальных образовательных организациях Нижнего Новгорода трудятся 15 121 педагогических и руководящих работников, из которых 135 человек имеют ученую степень. 41% педагогов работают в системе образования более 20 лет. 389 человек являются Почетными работниками общего образования, 150 педагогов имеют знак отличия "Отличники народного просвещения", 67 педагогических работников имеют почётное звание "Заслуженный учитель РФ". Ежегодно педагоги города участвуют в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. За последние три года участниками конкурса стали 127 человек, из них 57 % являются победителями.

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Теги:
Награждение Учитель
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